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明年嘉南一期1.9萬公頃停灌 農水署： 不叫「休耕」是「全面節水」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會農水署表示，今年降雨情形，北部區域、中部及東部區域降雨充足，但嘉南地區下半年整體降雨量僅為歷年同期平均值4成，目前曾文-烏山頭水庫蓄水率僅3成，全台降雨豐枯不均，各區域水情懸殊。

農水署推估，高雄地區近期降雨不佳，當地已啟動加強灌溉管理及輪灌措施；嘉南地區因曾文-烏山頭水庫蓄水量無法滿足明年1期作灌溉用水，嘉南地區明年1期作實施全面節水，推估影響1.4萬公頃水稻，產量約9.7、9.8萬公噸；至於全台其他地區供灌情勢審慎樂觀，評估可常態供灌。

農委會表示，目前曾文-烏山頭兩水庫蓄水量約2億噸，蓄水率僅3成，已無法滿足嘉南地區明年1期作灌溉用水，嘉南地區明年1期作實施全面節水措施，避免灌溉到一半，農民無法繼續灌溉，導致無法收成的風險。

明明就是「休耕」，為何改叫「全面節水」？農委會農水署長蔡昇甫表示，這是農民自願性不使用水庫灌溉水，也配合大區輪作政策實施，因此是大家都講好，不要使用曾文-烏山頭兩水庫，也因此嘉南一期作停灌；而高雄可分區灌溉，但不會停灌。

蔡昇甫說，實施範圍為嘉義台南，原來使用曾文烏山頭水庫的農民約1.9萬公頃，粗估有1萬農民，在這區域內停灌補償約花20億元，停灌的農民不可種水稻，種甚麼都好，玉米大都都可以；但是，如果不種稻，種的是農糧署綠色環境給付的綠肥、景觀作物，鼓勵轉作作物，每公頃可以有9.6萬元，如果不種稻，種的不是農糧署鼓勵的項目，每公頃8.5萬元。

蔡昇甫說，另外，停灌的區域不可耕種高麗菜、大白菜，以及青花菜，由於幾年前百年大旱不少農民轉作瓜果類，如南瓜、西瓜、香瓜等等，造成那年瓜果類崩盤，他說，上次百年大旱停灌面積7.4萬公頃；這次，侷限在嘉南水庫灌區1.9萬公頃，且區域土壤的特性不同，嘉南大多為黏土，種植瓜果需要沙地為佳，瓜果崩盤情形會減少很多。

至於農民是否可以甚麼都不耕種？蔡昇甫說可以，每公頃8.5萬補償，但是要翻耕。

烏山頭水庫 農民 曾文

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