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王必勝將赴金門視察 為小三通復航防疫做準備

中央社／ 台北9日電
指揮中心指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來恢復兩岸小三通防疫業務。王必勝表示，近期中國疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，需親赴現場，並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。圖／本報資料照
指揮中心指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來恢復兩岸小三通防疫業務。王必勝表示，近期中國疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，需親赴現場，並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。圖／本報資料照

兩岸金廈小三通客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自2020年停航至今，指揮中心指揮官王必勝今天說，下週將前往金門視察，為未來小三通復航防疫業務做準備。

隨國內COVID-19疫情趨緩，政府逐步放寬邊境管制，但便利金門與馬祖民眾往來的小三通卻還未復航。中央流行疫情指揮中心今天公布，王必勝下週二（12月13日）將前往金門地區，視察當地暨未來恢復兩岸小三通防疫業務。

王必勝晚間接受媒體聯訪表示，視察的重點首先是離島防疫量能，畢竟現在中國疫情升溫，未來小三通若復航，一定會受中國疫情影響。

王必勝指出，小三通的船從廈門走小三通航線到金門，再轉乘飛機，假設旅客出現症狀，是否留在金門檢驗、確診了是否在當地居家照護等，金門醫療量能有限，且加強型防疫旅館數量不多，都須事先盤點。

王必勝進一步表示，就他所知目前金門所徵用的是警光會館，是不是要多準備、怎麼準備等相關機制，要跟金門縣政府商量。

外界關注明年農曆春節前有無機會復航，王必勝僅說要等到適當時機，需多面向評估，陸委會也會詢問有關防疫意見，親自前往視察會比較清楚，直接把問題釐清，才能達成未來復航的目標，且準備工作同樣需要時間。

金門 小三通 王必勝

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