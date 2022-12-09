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鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

97%駕駛都曾違規態樣出爐 每年造成2萬多人傷亡

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部統計，國人行車至閃光號誌路口時，有97%以上遇到閃光紅燈不會停車再開。圖／交通部提供
交通部統計，國人行車至閃光號誌路口時，有97%以上遇到閃光紅燈不會停車再開。圖／交通部提供

根據交通部委託國立陽明交通大學調查發現，國人行車至閃光號誌路口時，有97%以上遇到閃光紅燈不會停車再開，每年造成200多人死亡，約2萬5千人受傷。交通部表示，今年第4季已強化觀念宣導，警政署也針對相關路口加強執法，提醒用路人，若看到停標誌（線）、閃光紅燈未減速接近，最高可處1800元以下罰鍰。

交通部今年5月至8月針對各縣市調查，全國平均有97%車輛行經閃光紅燈路口不會停車再開，2019年至2021年分別為98.37%、96.06%、98.61%，另統計非號誌化路口今年1月至9月共506人死亡（較去年增加60人），受傷則有10萬263人（較去年增加4202人），其中閃光號誌路口死亡125人（較去年增加2人）、無號誌路口死亡381人（較去年增加58人）。

交通部表示，非號誌化路口的肇事主因以未依規定讓車最多，每年造成近百人死亡及1萬多人受傷，分別佔整體事故死亡數15%、受傷數10%。已規劃自2023年起陸續進行工程改善，包括明確區分幹支道標誌標線、設置相關減速設施等，也將加強進行宣導及執法。

交通部提醒，看到停標誌（線）、閃光紅燈應減速接近，未先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行，可處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

交通部 標誌

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