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實現運動與藝術使命 許昭彥集結2年來最好作品出版《抽象水影攝影集》

聯合新聞網／ 綜合報導
許昭彥攝影集─《抽象水影攝影集》封面 圖／作家提供
許昭彥攝影集─《抽象水影攝影集》封面 圖／作家提供

已出版八本美國棒球書的旅美作家許昭彥，同時鑽研水影拍攝，在 2015 年出版第一本《水中畫影》攝影集後，一共出版了七集。他表示在過去七年中，學到了一件事，那就是他最喜愛拍攝像抽象畫的水影照片。而他取名這樣的水影為《抽象水影》（Abstract water image），趕在2022年底前出版的這本攝影集，就是兩年來他拍出的 28 張最好抽象水影照片。

加上最新出版的這本《抽象水影攝影集》，許昭彥已累積8本攝影作品書，正好與棒球書籍相呼應，實現對台灣運動與藝術文化的貢獻使命。

很可能沒有人出版過像這本書這樣，是創造新影象的抽象水影照片書

在許昭彥的眼中，抽象水影照片的構圖比畫家畫出的抽象畫更自然與奇特，因為它是水的波動畫出的，又因為它是照片，所以也比抽象畫更精細，這是現代新奇美妙的藝術作品。這使他在過去七年的藝術作品比賽時，這種照片常能與畫家的繪畫競爭，今年他在美國居住的康州一家圖書館要選擇收購藝術作品時，他的一幅抽象水影照片「光芒」（Blazing Light），就比 13 位畫家的繪畫更好而被選上，更有一家報紙就登出他的照片。

可是要拍攝抽象水影照片並不容易，要在波動大的水面才能拍到，才能構成各種各樣的形象，許昭彥說：「所以我常要到大河與湖邊拍，但波動大的水面不容易拍出好照片，即使用高速拍攝也還是相當困難，所以當我每拍出一個好的畫面時，都必需拍出很多張，才能從中選出一張，拍出一、二十張是常事，如果不是現在有數位攝影機，這是不可能的事。」

此外拍攝水影還有缺少光度與色彩的問題，但現在有電腦攝影軟體的發明（例如PhotoDirector），這些問題都可改進。而正因為有數位攝影與電腦攝影軟體，抽象水影的攝影也就變成有可能了，人們可看到攝影的新天地，許昭彥說這本攝影集就是要使大家看到在地面上看不到的美妙畫面。

在這本攝影集中，讀者可看到像是在大海拍出的照片，例如「海浪」（#4），「巨浪」（#11）與「深藍」（#1）照片，這都只是湖邊水面的波動而已，不是在海面上拍的。

不但是將普通水面的波動畫面放大，而能變成像大海般的照片，水影也能構成各種各樣的形象，例如在這影集中可看到「白色鯊魚」（#2），「白魚」（#25），「怪臉」（#24），「動物園」（#12）與「懸崖」（#17），這使拍攝抽象水影照片，趣味無窮！

最重要的，抽象水影攝影使攝影者像是有天才抽象畫家的畫筆，靠水的波動也能拍出自然且構圖複雜與精細的抽象畫，這不是攝影的一件大喜事？因此許昭彥說到：「這便是我要出版這本攝影集的原因，也希望這是我對台灣攝影藝術的一個貢獻。」

事實上會讓許昭彥迷上攝影，源自六十多年前在台灣拍出的兩張照片，一張是「老樹與小童」，另一張則是水影方式呈現的「船工」， 也成為日後的攝影指南；這兩張照片都是以廣大天空作背景，「船工」 的天空是在水面， 以天空作背景， 就像是有一張空白的畫布，構圖容易，沒有雜景擾亂畫面。

許昭彥表示，長達六十多年的攝影活動，讓他享受到一生中唯一的藝術創作機會，也覺悟到是生涯僅有的真正才能，所以更加珍惜攝影帶來的快樂，並且會永遠記得當年拍出「老樹與小童」的喜悅，成為生命的寶藏。

數位攝影 藝術作品

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