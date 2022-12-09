職業性眼球外傷大多可避免 醫籲確實戴護具

奇美醫學中心今天公布2021年收治職業性眼球外傷個案統計，發現超過6成原因為外力撞擊與異物入侵，大多數個案受傷時未使用防護面罩或護目鏡，籲相關工作者確實防護。

奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌今天在衛教宣導會表示，職災包含工作場所相關及上下班交通途中交通事故，奇美醫學中心統計2021年共189名通報職業性眼球外傷個案，其中約8成是在工作場域內受傷，受傷機轉以外力撞擊42％與異物侵入24％最高，化學物質噴濺也有23％。

蘇世斌指出，收治個案年齡以21至40歲占56％最多，顯示職業性眼球外傷是造成青壯年人口視力喪失的一大原因，若不慎造成眼睛傷害時，應儘速就醫接受治療。

蘇世斌提到，38歲板模師傅因工作時不慎被釘子噴到右眼，經急診檢查發現視力僅剩0.1，緊急進行右眼角膜裂傷修補、移除創傷性白內障及置放人工水晶體、玻璃體切除併移除眼內異物手術，一週後出院，半年後右眼視力進步至0.8。

蘇世斌提醒，不幸發生眼球外傷時，可依傷害情況做初步處理，若是化學物質噴濺，應立即以大量清水沖洗後儘速就醫，若是尖銳物傷害或鈍傷後眼球內有液體流出，應避免觸碰或壓迫眼球，以免眼內組織脫出造成病況惡化，建議使用眼蓋或護目鏡保護並儘速就醫。

蘇世斌說，統計發現大多數個案受傷時並未使用防護面罩或護目鏡，若能適當防護，其實大部分職業性眼球外傷應可避免，呼籲從事有危險性工作時不可存有僥倖心態。