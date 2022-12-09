推動國道ETC數位轉型 遠通電收獲頒「智慧運輸獎章」
中華智慧運輸協會(ITS)今舉辦「2022年會暨智慧運輸應用研討會」，遠通電收總經理張永昌攜手政府打造台灣國道ETC，成就為全民服務的數位轉型，並推動智慧交通產業整案輸出海外，拿下泰國高速公路建置案，成為台灣新南向指標案例，獲頒「智慧運輸獎章」。
遠通電收表示，中華智慧運輸協會每年僅頒發一位「智慧運輸獎章」，今年張永昌因推動ETC數位轉型，以用路人需求出發推出eTag智慧停車服務，並整合台灣業者共組ETC台灣隊，將整案系統輸出海外，獲得協會最高榮譽，也象徵對國道ETC系統的肯定。
張永昌表示，遠通電收能獲得此項殊榮，要感謝政府單位指導，及用路人、各界的支持與指教，會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通及用路人行車、停車品質繼續努力。
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