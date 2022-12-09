快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

推動國道ETC數位轉型 遠通電收獲頒「智慧運輸獎章」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部政務次長胡湘麟頒發 ITS Taiwan 智慧運輸獎章給遠通電收總經理張永昌。圖／遠通電收提供
交通部政務次長胡湘麟頒發 ITS Taiwan 智慧運輸獎章給遠通電收總經理張永昌。圖／遠通電收提供

中華智慧運輸協會(ITS)今舉辦「2022年會暨智慧運輸應用研討會」，遠通電收總經理張永昌攜手政府打造台灣國道ETC，成就為全民服務的數位轉型，並推動智慧交通產業整案輸出海外，拿下泰國高速公路建置案，成為台灣新南向指標案例，獲頒「智慧運輸獎章」。

遠通電收表示，中華智慧運輸協會每年僅頒發一位「智慧運輸獎章」，今年張永昌因推動ETC數位轉型，以用路人需求出發推出eTag智慧停車服務，並整合台灣業者共組ETC台灣隊，將整案系統輸出海外，獲得協會最高榮譽，也象徵對國道ETC系統的肯定。

張永昌表示，遠通電收能獲得此項殊榮，要感謝政府單位指導，及用路人、各界的支持與指教，會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通及用路人行車、停車品質繼續努力。

國道

延伸閱讀

《醫療科技專輯》新冠肺炎疫情期間 醫療數位轉型成果百花齊放

微軟談智慧製造：數位只是工具 全面賦能是關鍵

伊雲谷聯手雲動力 擴大雲端版圖

公視國際研討會 探討公媒數位轉型重要性

相關新聞

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣今天依舊雨綿綿，中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區...

雙北基隆宜蘭防大雨 16縣市陸上強風特報

東北季風影響，中央氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，同時發布全台及外島16縣市陸上強風特報

新北鬼城翻身 買河岸宅「公設維護 」成轉手賺錢關鍵

新北市林口、三峽、淡水以往被外界稱「狗比人多」、甚至被戲稱為「鬼城」，但近期這些區域交易量卻榜上有名，其中八里37.7%漲幅最高。近年淡水受惠淡海輕軌建設、淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，今年第三季預售交易量僅次於新莊。淡水八里地區從早期空屋多，到如今躍升房市黑馬，低總價吸引購屋族買進，在東北季風、濕氣問題下是如何華麗轉身？

遊越南好難／未入境先噴萬元？自由行簽證貴又難辦 購買團遊更要小心

邊境解封後國人出國旅次逐漸增加，除了最大宗的日本外，次之就屬越南了。除了商務需求外，也有不少民眾想去越南旅行，卻發現疫後越南觀光簽又貴又難辦，光是第一步要取得入境公文就得先花上數千元，甚至還有業者代辦費開價1萬元以上，導致赴越自由行熱度大減。而雖然目前有航空公司改採和旅遊業者合作，規劃低價的越南旅行團商品，但旅客購買前記得要先問清楚，以免花更多錢。

北台灣濕涼還要1周！下周將有明顯冷空氣南下 是否升級冷氣團待觀察

未來一周天氣，東北季風持續影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，迎風面北部、東北部長時間陰雨天氣。

凌晨4時14分臺東規模4.0地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。