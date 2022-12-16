高品質的一年一耕、灌溉水源純淨 美國米成稻米界的夢幻逸品

疫情掀起自煮風潮，標榜高品質一年一耕、乾淨無汙染水源種植的美國米，主打健康純淨的形象，不論是口感與蓬萊米相似的中粒米、或是適合燉飯的長粒米、被視為稻米界夢幻逸品的加州米，現在台灣都吃得到。

美國稻田與生態共存共榮，天然純淨的生長環境，為美國米最佳的品質做了驗證。 圖／美國稻米協會 提供

追求稻米最高品質 用一年一耕土地修養來等待

「和大自然共生共榮」是美國稻農對自然環境的重要堅持，美國稻米採取一年一收，不讓人類為追求耕作而傷害大自然，土地可以得到充分的休息。

冬季休耕時，稻田間蓄滿潔淨的水，搖身一變成為大片蓄水池，與其他30萬英畝的天然溼地，化身為數以百萬計的野鴨、野雁、天鵝等220多種野生動物棲息，農民在追求稻米品質同時，也讓這片得天獨厚的自然大地，能生生不息。透過天然純淨的生長環境，為美國米最佳的品質做了驗證。

冬季休耕時，稻田成為野生動物棲息地。 圖／美國稻米協會 提供

用水講究 乾淨無污染的米食新選擇

美國米產地純淨自然，用水講究，加州擁有燦爛的陽光及肥沃的土壤，更難能可貴的是，有來自洛磯山脈純淨天然的融雪水及雨水，加州所發展出來的循環灌溉系統，更將灌溉用水減少2/3，讓洛磯山脈雪雨用心滋潤稻米，環境得以永續經營。

日本人將被視為稻米界夢幻逸品的日本越光米，引進加州種植，讓加州越光米的米粒明亮清澈、口感香甜、飽滿Q彈，大受好評。

加州越光米的米粒明亮清澈、口感香甜、飽滿Q彈。 圖／美國稻米協會 提供

美國米用心維持優質米的品質，除了品種優良、標榜無汙染環境種植，美國稻米在天然的環境中生長，搭配純淨的灌溉水源，及不斷進化的栽種技術，更憑藉著嚴格的品管及優質的口感，讓每一粒米都經過天然嚴選，乾淨無污染的美國米，成為國人米食新選擇。

美國稻米參加食品展、試吃大獲好評

美國稻米的口感、風味，也獲得台灣餐飲業者、消費者的認同。台北國際食品展被視為亞洲最專業B2B指標採購平台，美國稻米協會也參加了2022台北國際食品展，把好米更推廣周知。

美國稻米協會參加2022台北國際食品展，把好米更推廣周知。 圖／美國稻米協會 提供

在這場食品盛典中，美國稻米協會透過各式米種和米料理的展示，提供餐飲業者、食品加工業與消費者更多參考及選擇，同時也讓參展者了解優質、營養的美國稻米，以及美國米在多元應用上的優勢。

除了大型展覽外，美國稻米協會也積極透過通路試吃活動，透過促銷人員親自向消費者介紹美國米，除了讓消費者了解美國米之外，也能夠親身體驗美國米的品質與口感。每次試吃活動，都贏得大量好評，不少人驚呼「原來美國米那麼好吃！」

健康美味的美國米，為你提供料理新選擇，美國米也化身成多個品牌，在賣場、電商通路上都可以輕鬆購入。