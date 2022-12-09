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明北部持續濕涼 下周更強冷空氣南下溫度再降

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明起北部地區仍濕涼，下周將有更強冷空氣南下。本報資料照
中央氣象局表示，明起北部地區仍濕涼，下周將有更強冷空氣南下。本報資料照

中央氣象局表示，明(10日)天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。下周三(14日)會有更強冷空氣南下，是否達大陸冷氣團標準仍要多觀察幾天。

氣象局指出，明天到下周二(13日)仍會受東北季風影響，基隆、北海岸、宜蘭、大台北山區降雨明顯，有局部大雨發生機率；基隆、北部、宜蘭、花東也局部短暫雨發生機率，中南部則是多雲到晴天氣。

氣象局表示，下周三(14日)後會有更強冷空氣下來，是否達大陸冷氣團標準仍要多觀察幾天，大台北地區溫度約為15度，沿海、近山區可能更低，整體天氣狀況與這周差異不大。

氣象局也說，明天東北季風增強，今晚至明晨桃園到台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有8到9級強陣風，明天台南以北、東部沿海空曠區也會有9到11級陣風；下周一(12日)前，基隆、北海岸、東半部、綠島、蘭嶼等沿海地區要留意長浪；今晚至明晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。

氣象局 基隆 冷氣團

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