失智政策納長照「他國多失敗案例」 ADI執行長：台灣應獨立失智專法

全球皆面臨失智症問題，國際失智症協會（ADI）執行長寶拉‧巴巴里諾（Paola Barbarino）今接受專訪表示，許多國家將失智症政策納入長照政策當中，但效果並不佳，失智症除了長照外，也包含金融規劃等，長照體系中無法處理財務規劃問題，也無法處理診斷後家屬照護問題，呼籲台灣政府應將失智症政策獨立立法並進行。

2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會12月8日至12月11日在台北國際會議中心舉行，Paola Barbarino受訪指出，ADI多年以來持續推動「以人為本」的照護模式，因為失智症病症中，會奪走人的記憶，必須深入了解每個人背景，病症發作時除藥物以外，適時搭配非藥物相關介入措施也非常重要。

Paola Barbarino說明，長照機構內的失智者，若出現躁動情況，第一時間多半會給予藥物抑制急性發作，有時給予藥物或許是必要，但很多案例其實不必要給予藥物，更重要應該是去了解他躁動的原因。例如，一位男士每天早上8點會躁動，若了解他的病史，就知道他以前8點得出門上班，因此只要創造空間，給他一張辦公桌，他很容易就平靜下來，不需要使用藥物。

Paola Barbarino認為，失智者也會想選自己想要吃的東西，有自己的不同嗜好，應該將失智者的選項納入考量中，讓失智者與家屬一起參與，讓他們決定選擇用什麼樣的介入措施，才是以人為本的照護模式。

面對許多國家將失智問題納入長照、高齡政策中，Paola Barbarino表示，以ADI多年來的立場，不建議政府將失智以整合式政策進行，過去看到法國把失智納入整合式政策，成效非常不好，因失智症是複雜病症，包括長照、失智友善金融等，雖失智照護中長照是優先但不是唯一，像是財務規畫的細節，並不會被納入長照體系之中，此外，失智診斷後支持、家屬支持、研究資料共享、登錄系統等，也無法通通納入長照中。

Paola Barbarino表示，所以我們想要呼籲台灣政府，應該審慎考慮是否要將失智納入整個長照政策中，是否能多一步思考，與ADI、台灣失智症協會所推動的方向，應將失智症政策獨立立法的想法。

以他國法律為例，Paola Barbarino提到，英國發現失智症是致死率最高的第一大致死原因，尤其照顧失智者的民眾無法工作、貢獻社會，對社會是重大議題，因此最新法律規定，將稅收增加1%，在1英鎊中，稅收從23便士增加到24便士，主要用於社會照護，投入這筆金錢，對整體社會是有助益。不過礙於各國預算規劃不同，難以估算要投入多少預算，各國只能盡其所能做，但若要走到長照層面，「社會負擔成本最高」，相較其他層面預防不會花那麼多錢。

Paola Barbarino表示，全球失智症早期診斷、及早介入也是一大問題，現在已知失智症有10大警訊，科學證據也找出12個失智風險因子，包括聽損者應配戴助聽器，避免認知能力驟降，以及維持社會互動，另外不抽菸、不喝酒、健康飲食、適當運動等，即使都是明確已知的資訊，但大眾卻不知道「這才是最大問題」，因此ADI非常努力去推動提升大眾認知，也希望以政府層級大規模來推動意識提升計畫，甚至由初級醫療人員協助提升民眾認知，因為人民不見得信任政府，但會相信自己的醫師。

韓國2021年統計，全國60歲以上的失智症人口有91萬0726人，而韓國當地共有256間地方型失智症中心，於韓國當地醫療中心登錄使用服務的失智者共有50萬2933人。每一個地方失智中心都是公部門的全職員工，每一間中心約20至25人，包括社工、護理師、物理治療師等，都是都是受過失智症專門培訓。

韓國國家失智症中心研究員Okjin Rhee表示，地方失智中心提供失智診斷後服務、預防計畫、加強認知課程、家屬照護等相關課程，除了醫療方面，也包括預防走失、登錄指紋等服務，且地方失智症中心會每一期針對失智者及家屬進行服務滿意度調查，找出影響他們滿意度的因素有哪些，並根據其回饋而制定相關計畫，致力讓失智者感到對自己生命尊嚴、對生活品質感到滿意。