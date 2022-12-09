明起台灣入境人數無上限 蘇貞昌：觀光業好日子要來了

台灣觀光協會(TVA)今舉辦66周年年會，邀請行政院長蘇貞昌、交通部長王國材等人出席，鼓勵觀光產業發展。蘇貞昌表示，明(10日)起台灣入境人數無上限，要憑各家業者本領吸客，也代表觀光業的好日子要來了，他也在院會中交代王國材要不斷讓觀光量能提升，儘速讓台灣重返觀光大國行列。

蘇貞昌表示，台灣觀光協會上個月舉辦台北國際旅展吸引超過70個國家參與，觀光業的好日子要來了，明起台灣入境人數無上限，就要憑各家業者本領吸客。世界都認為台灣是風景最好、社會和平安定、美食誘人的國，昨天院會他也交代王國材要不斷讓觀光向上提升。

他表示，雙北國際飯店現在住房率不斷提升，過年期間屏東飯店也一房難求，過去在觀光業者努力下推出很多不同的遊程，台灣的美還有很多沒被看見，相信在政府、協會及業界努力之下，一定可以儘速讓台灣重返觀光大國行列。

王國材指出，疫情3年期間，台灣觀光業者不斷自我提升、數位轉型，交通部在總統、行政院的支持下做很多紓困方案，以精緻旅遊包裝、輔導產業轉型等，傳統觀光產業也要呼應世界趨勢，疫情期間更輔導17個觀光圈把餅做大，也吸引年輕人返鄉就業得到非常好的發展，今年國境開放預估年底達70萬旅遊人次，明年目標則是600萬人次。

台灣觀光協會長葉菊蘭表示，世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的報告顯示，在2032年以前，觀光GDP每年將成長5.8%，遠勝過經濟GDP年成長率2.7%，觀光是國家重要的戰略產業，也將是帶動經濟成長的關鍵，期盼觀光局升格觀光署後，能朝觀光主流化目標邁進。

台灣觀光協會(TVA)66周年年會今也邀請財訊傳媒董事長謝金河，及Agoda執行長Omri Morgenshtern，分別從經濟面與科技數據面談未來觀光趨勢。Omri Morgenshtern指出，國境放寬雖然為市場注入活水，國內旅客仍是這波復甦潮不可或缺的穩定力量，觀光業者必須思考如何提升服務品質，吸引國際旅客入境，並深度走訪台灣。