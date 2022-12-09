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流感重症新增3例 皆沒打疫苗、有潛在病史

中央社／ 台北9日電

10月起進入秋冬流感季，疾管署副署長莊人祥今天表示，上週新增3例流感重症，均為女性，皆有潛在病史且都未曾接種疫苗，其中2人仍在加護病房治療中；今年累計14例，其中3例死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，又遇秋冬流感季。衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，過去一週新增3例流感重症，累計共14例（13例A型H3N2、1例A型H1N1），其中13例沒有接種疫苗、10人具潛在病史。

這週新增的3例流感重症皆為女性，且均未曾接種疫苗。其中10多歲青少女本身有心律不整等病史，11月27日開始出現心律不整、咳嗽、流鼻水、呼吸困難、發燒、肌肉痛等症狀，11月28日在第1家醫院快篩顯示A流，到另一家醫院經X光檢查發現雙側肺浸潤，醫師診斷為A型流感、心律不整，隔天收治加護病房並使用克流感，因肺部併發症而通報重症，12月1日已轉到一般病房。

另外1名70歲女有慢性肺病等病史，11月28日開始出現倦怠、痰多等症狀，29日因發燒、咳嗽、呼吸急促而送醫，X光檢查顯示肺炎，PCR採檢COVID-19結果為陰性，收治加護病房，臨床診斷流感併發重症，當天給予流感抗病毒藥物，仍在加護病房治療中。

最後1名40多歲女性具腎臟病等病史，12月2日開始發燒、咳嗽、呼吸困難到急診就醫，X光顯示肺炎，流感快篩顯示陽性，收治加護病房，開立流感抗病毒藥物使用，因至12月4日症狀未改善，插管治療，還在加護病房治療中。

莊人祥說，目前看來流感屬於社區低度流行，但跟以往一週可以增加10幾例、甚至上百例重症來看，現在也才14例，推測跟疫苗打氣不錯有關，目前已接種612萬劑、還剩27萬劑，加上配戴口罩等措施，所以沒有出現大流行，重症仍屬於每週個位數的狀態，算是低潮。

流感 疫苗 發燒

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