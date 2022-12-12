合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽打造幸福「房護網」 聖誕邀親子玩遊戲、挺公益

為了讓民眾了解如何透過保險保障達到「愛無敵、債無畏」的愛家精神，合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽第三年攜手，打造最溫馨的聖誕節活動，其中包括線上影音與心理測驗，並在12月25日串聯公益團體在大安森林公園舉辦「聖誕相揪來作夥」活動，邀請親子結伴闖關，透過線上與實體活動讓民眾感受到家庭防護網的重要性，更能抱走豐富的聖誕好禮。

ESG出發支持溫暖的家保險是社會安定的力量，面臨少子化現象或超高齡社會，「風險管理」對於現代人是一大學問；保險可以滿足意外、醫療、長壽、理財等風險轉嫁與經濟穩定的需求，讓民眾替未來打拼時能有依靠而無後顧之憂。近年來，政府也呼籲回歸保險的保障本質，保險公司除了提供全方位商品供民眾選擇，對於保險保障的倡議更是責無旁貸。

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽從ESG永續經營理念出發，以「房貸壽險」倡議建置家庭安全網。 （圖／123RF 提供）

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽合作邁入第三年，秉持保險業以ESG為本的永續經營理念，希望以最有感的「房貸壽險」為出發點，倡議建置家庭安全網的重要性。

房貸壽險是提供房屋貸款人的壽險保障，當房屋貸款人不幸身故或全殘失能，房貸壽險可以發揮及時雨的功用，保險公司會優先將保險金用來清償房貸，家人不會因為繳不出房貸而流離失所，枉費當初建家愛家的一番心意。

若有投保房貸壽險，當房屋貸款人不幸身故或全殘失能，保險公司會優先將保險金用來清償房貸，讓家屬不會因為繳不出房貸而流離失所。 （圖／123RF 提供）

公益帶頭 親子闖關享驚喜三家壽險公司在溫馨的聖誕期間推出「愛無敵、債無畏」系列活動，首先登場的線上心理測驗帶您一窺家人在您內心的地位，活動網站內還有豐富的影音、KOL專業解說、秒懂QA，讓保險不再艱澀，保障更輕易擁有。12月12日至12月26日參與遊戲並留下簡單資料，就有機會獲得家樂福禮券、超商咖啡。

12月25日在台北大安森林公園舉辦的「聖誕相揪來作夥」活動，有特別為親子打造的遊戲關卡，可以體驗家庭互助扶持的重要性，還能了解家長和孩子心中各自的壓力大石。活動當天還有星奇兒創藝協會用創意和倡議提供身障夥伴發光的機會，玩具圖書館藉玩具教育、全齡共玩給予偏鄉支持，陽光活力中心展現非凡的肌力，推廣全民健身的重要性。無論關懷弱勢、支持偏鄉或推廣健康，都是三家壽險公司期待與社會大眾共同響應的議題。

現場設有闖關兌獎活動，親子共同完成指定任務就可以兌換精美贈品，還能參加饗饗餐券、Switch遊戲主機、Dyson吸塵器等好禮抽獎，一同以輕鬆有趣又深具意義的方式，在聖誕節關懷社會公益！

「聖誕相揪來作夥」活動網址https://event.udn.com/banklife