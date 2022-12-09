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271萬人受影響 國保明年調高費率每人每月最多付144元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國保明年調高費率至10%，一般民眾每人每月保費將多付144元。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片
國保明年調高費率至10%，一般民眾每人每月保費將多付144元。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片

國民年金保險（簡稱國保）日前完成第7次精算作業，依今年9月財務精算結果，因去年10月1日精算評價日基金餘額4656億元，不足以支付未來20年的保險給付9593億元，將自明年1月1日依法調整保險費率為10%。衛福部表示，明年費率調整後，一般民眾自付保險費從1042元增為1186元，每人每月將多付144元，如果是所得未達2倍標準及輕度身心障礙者將多付107元，而中低收入戶、所得未達1.5倍標準及中度身心障礙者則多付72元，預計影響271萬人。

依「國民年金法」規定，保險費率於施行第1年為6.5%，第3年調高0.5%，費率達7%，以後每2年調高0.5%，直到上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。國保月投保金額自104年迄今維持為1萬8282元，依法消費者物價指數(CPI)累計成長率達5%，即應依該成長率調整。查「103年10月至111年9月」的CPI累計成長率為8.09%，故自明年1月1日起調整月投保金額為1萬9761元，雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。

例如年滿65歲的張先生有10年國保年資，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4960元，月投保金額調高後，可領取5056元，每月增加96元；如其領取B式老年年金給付者，原可領取2377元，調整後增為2569元，每月增加192元。

衛福部表示，今年8月國保被保險人數約286萬多人，其中低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助保費，本次因費率及月投保金額調整而增加保費後，預估受影響人數約271萬人，國保基金每年約可增加24億元保費收入，所增加收入將全數作為全體被保險人未來保險給付，以符合社會保險財務自給自足原則，並促使國保基金財務更加健全。

另外，國保費率調整為10%、月投保金額調整為1萬9761元後，國保每人每月全額保險費將增加239元，但因政府至少補助40%保險費，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％。

因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者以及一般被保險人（自付30%-60%）每人每月自付保險費將增加72元至144元，政府補助保險費（補助40%-70%）則每人每月增加補助95元至167元；低收入戶及重度以上身心障礙者則每人每月增加補助239元。這些增加的保費，都將納入國保基金，以確保現在及未來的被保險人在老年或發生保險事故時，都能獲得基本生活保障。

國保保費調整後，明年1-2月份保費繳款單將於明年3月底前寄發，被保險人只要於明年4月底前繳納即可。另衛福部提醒，針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，以減輕民眾保險費負擔，並保障其領取保險給付權益。

因此，被保險人若有無力繳納保險費的情形，請盡速向戶籍所在地的直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保險費補助比率。民眾如有相關疑問，歡迎撥打勞保局國民年金諮詢專線電話02-23961266轉6066，將有專人詳細解說。

國民年金保險 國保 保費

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