流感疫情持續加溫 流感重症+3例 10餘歲女6症狀送加護

新冠疫情今微微上升，而流感疫情也在加溫中。疾病管制署今公布新增3例流感重症案例，年紀最輕的為10多歲女性，11月27日出現心律不整、咳嗽、流鼻水、呼吸困難、發燒、肌肉痛等6症狀，11月28日就醫快篩，確診為A型流感，X光檢查顯示雙側肺浸潤，收治加護病房。本流感季已累積14例重症通報，其中A型流感H3N2占多數。

本周新增3例流感重症通報，年齡介於10多歲到70多歲，3人都有潛在疾病，都沒有施打流感疫苗，3人都是感染A型H3N2而被收治加護病房。

疾管署副署長莊人祥表示，三例案例分別是，10多歲的女子，本身有心律不整等潛在病史，11月27日出現心律不整和咳嗽、流鼻水、呼吸困難、發燒、肌肉痛等症狀，隔天到醫院救治時快篩顯示A流，X光發現有雙側肺浸潤，診斷A型流感和心律不整，29日收治加護病房並且開立抗病毒藥物，12月1日轉一般病房，病況好轉。

第二例為40多歲女性，本身有腎臟病史，12月2日開始發燒、咳嗽、呼吸困難到急診就醫，X光顯示有肺炎，流感快篩A型，收治加護病房，開立抗病毒藥物，因為12月4日症狀沒有改善，有插管治療，目前仍在加護病房。

第三例為70幾歲女性，本身有慢性肺病，11月28日出現倦怠、痰多，29日因為發燒、咳嗽、呼吸急促而送醫院就醫，X光顯示肺炎，新冠檢查陰性，收治加護病房，臨床診斷流感併發重症，當天給予抗病毒藥物，目前還在加護病房治療當中。

莊人祥表示，流感疫情目前僅在社區低度流行，並未出現「大流行」，分析與疫苗接種踴躍，以及戴口罩習慣有關。根據統計，本流感季自10月以來已經累計14例流感併發重症確定病例，其中3例死亡；14例個案全數都是A型流感，其中13人感染H3N2，另有1人感染H1N1；13人未接種疫苗，10人有潛在病史。