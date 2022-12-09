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「眷念村天」策展走進防空洞 VR體驗二戰虛擬實境
「眷念村天」虎尾眷村再造歷史場域數位策展，將於明天下午在虎尾建國1村開幕，雲林縣長張麗善今天舉行開幕前記者會，並進入大型碉堡及防空洞體驗MR沉浸劇場、VR遊戲，縣府表示，眷村整建大致完工，歡迎大家來參觀，體驗眷村生活樣貌與與故事。
縣長張麗善表示，縣府向文化部爭取「再造歷史現場」經費，今年度執行虎尾建國1村庚辛等六棟建物修復再利用，並透過調查研究更新大型碉堡式及防空洞內的數位策展與VR體驗，讓鄉親體驗眷村文化。
張麗善說，今年有別於前年的防空洞2戰美軍轟炸體驗劇情及戰後空軍電台模擬，今年以MR沉浸式劇場將虎尾建國眷村從日治時代、戰後空軍眷村以及近年文資保存運動等各時期納入，VR遊戲更是帶入二戰電報通訊的緊張氛圍，提高體驗互動性，提供來訪遊客更全面的歷史觀與遊戲體驗。
建國眷村保留二戰日軍的戰備基地及戰後空軍眷村的生活痕跡，是雲林縣重要的歷史「聚落建築群」。本次策展主題分為「眷聲洞影」及「眷念村天」，除防空洞體驗區，新修復的6棟眷舍，透過多媒體影像、虛擬實境體驗與實體展示，呈現早年眷村的歷史場景及生活記憶。
張麗善和議員黃美瑤等人進入防空洞以VR虛擬實境，彷彿走進時空隧道，所有歷史場景呈現眼前，十分神奇。虎尾眷村再造協會魯紜湘總幹事表示，這次將眷村調查成果轉繹為數位內容，運用沉浸式劇場呈現虎尾眷村的前世今生，重現二戰氣氛，讓民眾深入了解眷村的歷史人文，並同步舉辦眷村飲食文化節，體驗眷菜DIY及逛眷味市集，感受眷村特有的生活情境。
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