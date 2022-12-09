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匯集國內外攝影師心血 新竹市美術館展竹塹70張老照片

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
《敘事竹塹攝影史詩》策展人姜麗華（左）、代理市長陳章賢（右）與歷史最久19世紀法籍攝影家愛德華茲的作品合影。圖／市府提供
《敘事竹塹攝影史詩》策展人姜麗華（左）、代理市長陳章賢（右）與歷史最久19世紀法籍攝影家愛德華茲的作品合影。圖／市府提供

新竹市美術館即日起至明年2月28日推出攝影特展《敘事竹塹攝影史詩》，匯集22名台灣攝影家與非裔法籍攝影家朱利安‧愛德華茲所拍攝的70件珍貴影像，年代橫跨清領、日治至光復後時期，紀錄曾發生在竹塹城裡時代環境與人物故事，歡迎市民免費參觀。

代理市長陳章賢今天出席記者會表示，「竹塹」為新竹古稱，範圍涵蓋現今桃竹苗地區，是北台灣文化最早發展地區，具300多年豐厚文化底蘊，造就現今新竹市充滿質感的城市性格。攝影家們以獨特視角帶領大家重新認識這塊土地的過往歷史與人物。

「此次特展出現很多從未見過的歷史畫面！」陳章賢分享展覽歷史最久作品為19世紀（1869年）法籍攝影家朱利安‧愛德華茲，在淡水廳拍攝的臺灣第一口石油油井；其他如牧童騎在牛背上、城隍廟閹雞大賽、踩水車灌溉農田等，張張都見證時代軌跡。

攝影家黃淮泗作品「歡樂的歌聲」勾起黃奶奶的童年記憶。65歲的黃奶奶說，照片中當時才國小一年級，由妹妹彈琴，她在旁合唱。照片拍攝於1957年，黃奶奶今天帶著照片中其他4個人，原班人馬來到展覽現場，過往回憶一一湧現。

策展人姜麗華說明，西方攝影術約在1850年代流傳至臺灣，起初由西洋人拍攝紀錄臺灣，1895年後日本人為治理與促進觀光等目的，官方大量拍攝寫真帖，直到1920年代後才開放臺灣人開設寫真館，進而產生業餘攝影家，透過珍貴影像傳達「人親土親」情感連結，攝影師按下每一次快門，串起一首首由照片譜成的詩。

文化局代理局長李欣耀表示，展覽梳理竹塹地區重要攝影家及作品，包含被攝影界尊稱為「快門三劍客」的鄧南光、李鳴鵰、「世界傑出攝影家」李松茂、獲選美國新聞處《今日世界》月刊封面的在地攝影家施安全、以攝影紀錄關懷土地的苗栗硬頸攝影群等，盼藉由展覽讓民眾認識竹塹地區攝影歷史脈絡。

文化局說明，展覽二大展區分為「信仰與生活」、「生存與環境」，其中「信仰與生活」呈現宗教信仰活動與日常家居生活的歷史脈絡與變遷；「生存與環境」則描述有關勞動生存與地理環境的故事，先民為生活打拚、開墾勞動的身影，重現時代景觀。

文化局指出，此次也特別在美術館門口及一樓展區設置打卡牆，搭配攝影家簡永彬老師的「照相館」歷史口述作品，二樓文獻區除展出重要攝影家文獻歷史、作品集，亦包含新竹市舊貌景觀紀錄，使民眾對新竹地區風貌有更深的認識。詳情可上「新竹市美術館」臉書粉絲專頁查詢。

新竹市美術館《敘事竹塹攝影史詩》特展，即日起展出至2023年2月28日。圖／市府提供
新竹市美術館《敘事竹塹攝影史詩》特展，即日起展出至2023年2月28日。圖／市府提供
今年65歲的黃奶奶等一行人與攝影家黃淮泗作品「歡樂的歌聲」合影。圖／市府提供
今年65歲的黃奶奶等一行人與攝影家黃淮泗作品「歡樂的歌聲」合影。圖／市府提供

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