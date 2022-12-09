後疫情時代醫務管理新思維 智慧醫院、健康投資成趨勢

新冠疫情侵台即將滿3年，第一線的醫護人員及醫療後勤的醫管人員堅守防疫崗位，守護國人健康，隨著疫情趨緩，醫療機構面對後疫情時代的挑戰，以智慧醫療最為重要。台灣醫務管理學會、醫策會、台灣醫院協會今聯合舉辦「2022健康照護聯合研討會」，主題為「邁向智慧醫院欣願景、創新健康福祉心價值」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這次為期兩天的研討會，將探討後疫情時代，醫院除照顧病人外，更要推行智慧醫院，經由數位化醫務創新管理，因應接續的困難挑戰。

今年8月當選理事長的洪子仁說，此學術研討會今年邁向第16年，疫情期間，70萬名醫護人員及醫療機構擔當重責大任，配合政府防疫措施，成為國人健康的守護者，此外，面對健保革新，應捨棄從提高費率、保費，或收取部分負擔等成本考量，而是倡議「健康投資」的新觀念。

洪子仁說，經落實「健康投資」的新觀念，台灣才能與OECD（經濟合作暨發展組織）國家競爭，以提高國人餘命、癌症5年存活率、降低致死率，此健康投資議題將於明天上午9時30分由與會的醫療經濟學專家、學者進一步的探討及說明，以反轉健保困境，且同時呼籲「健保法」應速修法，取消費率上限6%，同時調整健保床數等，不讓醫院經營困難及醫護人員困窘。

而原本預計要到場的副總統賴清德，但於會前確診不克前來，今特別發出賀電，期盼藉由此項盛會，促進科技跨域整合，創新醫管策略應用，推升數位醫療發展，優化臨床照護服務。

今參與研討會的衛福部次長石崇良說，疫情期間，除了每天下午2點有指揮中心的疫情記者會外，也看到理事長洪子仁出現在各大媒體說明疫情訊息，原因是疫情期間資訊量龐大，但有些不是事實，洪子仁透過深入淺出的專業解說，安定民心，同時推動衛福部政策，而疫情期間第一線醫護同仁非常辛苦，但於後勤準備盔甲、糧草及工具的醫務管理人員也是一樣的辛苦，真的十分感謝。

石崇良說，疫情經過清零、與病毒共存階段，現在邁入最後一步復元，而疫情可以說已經走出去，但疫情期間也學到許多事情，如在不接觸的情形下照顧病人及智慧醫院，在這疫情當中給予很大的省思，特別是人力短缺問題是未來最大的挑戰，台灣於2025年將進入超高齡社會，人口20%以上是65歲以上長者，同時伴隨少子女化，必須嚴謹看待人力短缺問題。

「為讓醫療機構永續發展，不要崩潰，必須透過自動化、數位化、智慧化的醫療服務。」石崇良說，今天研討會就是一個很好的機會，讓大家集思廣益討論。至於，醫務管理學會期望推動醫管師立法，石崇良表示，這方面也樂意一起努力，並希望疫情更加趨緩，最後大家都能脫下口罩，露出好久不見的臉龐。

「健康照護聯合研討會」是每年的盛事，由台灣醫務管理學會、醫策會、台灣醫院協會三方輪流主辦。醫策會執行長王拔群說，雖然疫情期間，暫停醫院評鑑，但醫院仍給予幫忙，包括評鑑規畫等很多事情都在持續進行，而這次研討會主題是智慧醫療，但同時也聚焦在醫療韌性、病人安全、全人醫療等衛福部未來的工作面向，希望讓與會人士可以充分交流。

台灣醫院協會理事長翁文能說，去年及前年受到疫情影響，研討會都是線上進行，此屆可以實體舉辦這是非常好的事情，與會的專家、學者對於智慧醫療、智慧醫院都有好的演講及論文發表，醫策會也提供政策討論，並謝謝各醫院在疫情期間努力守住疫情。