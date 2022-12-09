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嘉南地區明年一期稻作實施全面節水 中央地方提前部署

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

旱災經濟部災害緊急應變小組於今（9）日召開第2次工作會報，由經濟部水利署賴署長建信主持，上週啟動台南地區公共用水系統夜間減壓供水後，水利署表示，由於水情嚴峻，決定嘉南地區明年一期稻作實施全面節水，實施區農民及相關產業損失給予補助。

水利署指出，上週啟動台南地區公共用水系統夜間減壓供水，各產業園區也全面節水，目前各地公共用水穩定，二期稻作已順利收成。

但是，南部地區仍然久旱不雨，依據中央氣象局台南雨量站9至11月降雨量觀測值，期間累積降雨日數僅10天，佔統計日數10.9%，累積降雨量僅30毫米，為氣候平均值13.6%，而南部水庫集水區更是少雨，如10月上旬尼莎颱風為中部以北地區帶來50~850毫米，但統計台南水庫集水區僅3~6毫米，雨量異常少，導致曾文-烏山頭水庫合計蓄水量僅餘2億噸、入流量低於2020到2021年百年大旱同期約每日10萬噸，因此需要提前因應

經濟部指出，由於南部區域降雨豐枯懸殊甚大，中央氣象局預估明年5月豐水期前降雨甚少，水情改善機率極低，經與會單位研議目前曾文、烏山頭水庫蓄水量，無法滿足明年嘉南灌區一期稻作所需用水，此外，農田水利署也於11月29日至12月7日赴嘉義、台南地區辦理11場次意見蒐集座談會，經充分與農民及嘉南灌區上中下游相關業者溝通，檢討後決定嘉南地區曾文、烏山頭及白河水庫灌區明年一期稻作約1.9萬公頃實施全面節水停灌，並針對實施範圍內之農民及相關產業給予補償及救助。

經濟部強調，其餘全台各地供灌用水審慎樂觀，可如期展開明年一期作正常供灌。

烏山頭水庫 台南

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