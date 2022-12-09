北市內湖大溝溪花海登場 萬盆花勾勒雙魚悠遊

內湖賞花秘境「大溝溪生態治水園區」萬盆花海亮麗再現，北市水利處表示，今年花海主題以「魚」的樣態展現，2隻魚現身在大溝溪水旁嬉戲悠遊，搭配多種色彩繽紛花朵，成為最新的網美拍照打卡景點，花海觀賞期至明年農曆春節期間。

水利處表示，內湖大溝溪生態治水園區環境生態豐富，孕育出多樣的動植物，沿著階梯步道進入大溝溪低凹處，便可看見6種顏色草花營造花海，占地約705平方公尺，以2萬5000多盆石竹、海棠、孔雀草、金魚草、鼠尾草，在綠油油草坡點綴鮮豔的黃、橙、紅、紫、白色。

水利處指出，從園區內上方平台廣場向下望，可以看見2隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣，非常推薦在此居高臨下眺望整片花海美景，或是身歷其中欣賞一朵朵草花，都有絕妙的體驗，超適合親子出遊、拍照打卡來張網美照。