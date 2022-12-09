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北市內湖大溝溪花海登場 萬盆花勾勒雙魚悠遊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
紫色的鼠尾草在綠油油的草坡點綴花海。圖／北市水利處提供
紫色的鼠尾草在綠油油的草坡點綴花海。圖／北市水利處提供

內湖賞花秘境「大溝溪生態治水園區」萬盆花海亮麗再現，北市水利處表示，今年花海主題以「魚」的樣態展現，2隻魚現身在大溝溪水旁嬉戲悠遊，搭配多種色彩繽紛花朵，成為最新的網美拍照打卡景點，花海觀賞期至明年農曆春節期間。

水利處表示，內湖大溝溪生態治水園區環境生態豐富，孕育出多樣的動植物，沿著階梯步道進入大溝溪低凹處，便可看見6種顏色草花營造花海，占地約705平方公尺，以2萬5000多盆石竹、海棠、孔雀草、金魚草、鼠尾草，在綠油油草坡點綴鮮豔的黃、橙、紅、紫、白色。

水利處指出，從園區內上方平台廣場向下望，可以看見2隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣，非常推薦在此居高臨下眺望整片花海美景，或是身歷其中欣賞一朵朵草花，都有絕妙的體驗，超適合親子出遊、拍照打卡來張網美照。

此外，水利處還推薦大溝溪生態治水園區周邊其他景點，像是以落羽松聞名的大湖公園、串聯五指山系登山步道可通往圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等，而此時正逢內湖白石湖草莓產季，民眾除了賞花外，也可順道安排周邊景點一日遊。

從園區內的平台向下望，可以看見2隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣。圖／北市水利處提供
從園區內的平台向下望，可以看見2隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣。圖／北市水利處提供

內湖 治水 賞花

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