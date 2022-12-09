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拓展穆斯林旅遊市場 大馬人氣女星任台灣觀光代言人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大馬穆斯林人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任台灣穆斯林觀光代言人，並來台拍攝觀光宣傳影片。圖／觀光局提供
大馬穆斯林人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任台灣穆斯林觀光代言人，並來台拍攝觀光宣傳影片。圖／觀光局提供

國境開放各界搶攻外國觀光客，我國將行銷市場聚焦於日本、南韓及新南向國家，觀光局指出，為強化馬來西亞穆斯林旅客來台旅遊意象，邀請大馬穆斯林人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任台灣穆斯林觀光代言人，並來台拍攝觀光宣傳影片，規畫於2023年1月前往馬來西亞舉辦宣傳記者會。

根據萬事達卡資料顯示，2019年穆斯林旅遊人次高達1.6億人次，經過疫情風暴後，預估2023年可望恢復至1.4億人次。另外，全球穆斯林20億人口中，70%為40歲以下，且Z世代和千禧一代占50%。觀光局指出，馬來西亞為台灣觀光重點客源市場，2019年達53萬人次來台，居東南亞各國首位，其中穆斯林占馬來西亞人口約6成（近2000萬）。

觀光局表示，看好穆斯林旅遊市場商機及搶攻女性穆斯林族群，明年1月將於馬來西亞辦理宣傳影片首映記者會，並邀請於社群網站Instagram擁有540萬粉絲的穆斯林女星艾達擔任年度代言人，她此次除來台拍攝宣傳影片，也於影片中展現好歌喉。

艾達預計12月13日離台，除走訪台灣知名景點，也到台北清真寺禮拜及獲得「清真認證」的餐廳享用多元美食，體驗台灣的穆斯林接待環境。觀光局國際組長黃勢芳更送上台灣特色鮮果盒，表達慰勞與感謝之意。

第一次到訪的艾達表示，台灣的美麗超乎期待，在短短10天拍攝時間裡能體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多元特色。不論是台北101美景、阿里山的群山壯麗、夜市的各種遊戲或是刺激的主題樂園遊樂設施，都令她印象深刻。

觀光局表示，為了吸引更多穆斯林體驗台灣之美，全台已有336家餐廳、旅館及公共場域、景點獲得相關服務認證。觀光局明年1月將於馬來西亞辦理宣傳影片首映記者會，向穆斯林民眾宣告「Salam Taiwan（台灣歡迎您）2023」迎客活動。

馬來西亞 穆斯林 觀光局

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