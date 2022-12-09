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聲音感受三鶯紋理 踏入新北美術館探索之旅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
藝術家Yannick Dauby於鶯歌溪中上游（兔仔坑溪）收錄聲音。圖／新北市美術館提供
藝術家Yannick Dauby於鶯歌溪中上游（兔仔坑溪）收錄聲音。圖／新北市美術館提供

新北市美術館工程正如火如荼進行中，為推廣即將誕生的美術館，日前與藝術家合作，藉收集美術館周邊三鶯地區的河畔流水、傳產場景、耆老口述等聲音，於本月17日於官網推出《聲紋》特展，以聽覺和想像作為媒介，讓民眾感受三鶯獨特地方紋理色彩。

新北市美術館委託藝術家創作的《聲紋》特展將於12月17日正式上線，透過田野紀錄或虛構等敘事手法轉譯成一系列具有導覽性質聲音作品，《聲紋》為新美館長期設置之公共藝術計畫，作品搶先於美術館實體館舍落成前，同步於新美館官網及2022鶯歌藝術季線上曝光體驗。

此特展由藝術家團隊包括回看工作室(法國聲音藝術家Yannick Dauby與台灣藝術工作者蔡宛璇)、許雁婷、楊雨樵共同創作，作品引領民眾透過移動和聆聽的方式，探索從三鶯地區與大漢溪流域出發的歷史人文、產業變遷、生態現象與族群語言等多元面向，建構並想像新美館園區周遭環境的地方紋理。

新北市美術館表示，美術館籌備期間透過不同空間及形式計畫，讓民眾進一步認識即將誕生的美術館。今年12月《聲紋》先行推出網路版，透過藝術家挖掘、整理新美館園區及周圍人文歷史，進行聲音媒介的深度連結與創作。

《聲紋》音檔內容採集收錄了三角湧河畔聲景、鶯歌傳統產業的場景殘音、地方耆老口述紀錄、南靖部落族群與歌謠，以及台灣第一張商業黑膠唱片珍貴僅存的客家八音等，透過聲音連結在地的多重想像，引導民眾踏上新美館的探索之旅。

新北市美術館官網：https://ntcart.museum/EN

藝術家許雁婷於三峽鳶山頂收錄聲音。圖／新北市美術館提供
藝術家許雁婷於三峽鳶山頂收錄聲音。圖／新北市美術館提供

美術館 藝術家

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