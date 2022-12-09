快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅客回流近3成 台鐵派出全自動機器人洗地機助防疫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵引進全自動自主機器人洗地機助防疫。記者周湘芸／攝影
台鐵引進全自動自主機器人洗地機助防疫。記者周湘芸／攝影

隨著防疫政策鬆綁，台灣鐵路管理局今表示，11月乘車人數達55萬8千多人，已較11月相比增加8%，較去年相比則回流約2至3成，因應旅客人次增加，持續加強防疫清消作為，引進ATP冷光儀檢測落菌數、自動噴灑消毒除塵機、高壓蒸氣消毒洗地機、自主機器人洗地機等，可輔助人力用於南港、台北、板橋車站等大型場站環境清消。

台鐵局台北運務段長梁育裕指出，隨著疫情趨緩，台鐵11月乘車人數已回流2至3成，旅客皆配合站內戴口罩等防疫規定。面對乘車旅客持續增加，台鐵與信實集團合作加強環境清消工作，包括引進冷光儀不定期測試菌落數、以自主機器人洗地機輔助人力等。

信實公寓大廈管理維護公司台鐵服務處長趙雪吟表示，隨著防疫逐漸解封，車站消毒頻率沒有因此減少，更增加不少大型機具在南港、台北、板橋車站等大型場站輔助人力，針對大廳、售票機、手電扶梯及廁所等迎客面場域加強清消。以台北車站為例，每天投入80名人力，每半小時在定點擦拭、每2小時進行整個站體清消，節慶、活動期間都會彈性增加頻率。

趙雪吟指出，此次引進的自主機器人洗地機是與工研院研發的原型機，首次使用就在台北車站，目前全站僅1台；自動噴灑消毒除塵機也是配合防疫全新研發機型，全站僅1台；人工使用的高壓蒸氣消毒洗地機則有7台，主要用於大廳、迴廊、捷運連通道等。另外，智慧廁間偵測系統可透過手機隨時監測公廁人流數、異味、濕度、衛生紙存量。

ATP冷光儀可隨時檢測場站落菌數。記者周湘芸／攝影
ATP冷光儀可隨時檢測場站落菌數。記者周湘芸／攝影

台鐵 台北車站

延伸閱讀

新型H5N1禽流感肆虐 彰化養禽大縣密集式消毒防淪陷

台南雲林禽場陸續傳禽流感案例 嘉義縣禽場繃緊神經防堵疫情

紐時上海分社長：鬆綁防疫後 陸經濟面臨兩大挑戰

WSJ揭郭台銘的一封信促成大陸防疫鬆綁 陸國務院未回應

相關新聞

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣今天依舊雨綿綿，中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區...

雙北基隆宜蘭防大雨 16縣市陸上強風特報

東北季風影響，中央氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，同時發布全台及外島16縣市陸上強風特報

新北鬼城翻身 買河岸宅「公設維護 」成轉手賺錢關鍵

新北市林口、三峽、淡水以往被外界稱「狗比人多」、甚至被戲稱為「鬼城」，但近期這些區域交易量卻榜上有名，其中八里37.7%漲幅最高。近年淡水受惠淡海輕軌建設、淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，今年第三季預售交易量僅次於新莊。淡水八里地區從早期空屋多，到如今躍升房市黑馬，低總價吸引購屋族買進，在東北季風、濕氣問題下是如何華麗轉身？

遊越南好難／未入境先噴萬元？自由行簽證貴又難辦 購買團遊更要小心

邊境解封後國人出國旅次逐漸增加，除了最大宗的日本外，次之就屬越南了。除了商務需求外，也有不少民眾想去越南旅行，卻發現疫後越南觀光簽又貴又難辦，光是第一步要取得入境公文就得先花上數千元，甚至還有業者代辦費開價1萬元以上，導致赴越自由行熱度大減。而雖然目前有航空公司改採和旅遊業者合作，規劃低價的越南旅行團商品，但旅客購買前記得要先問清楚，以免花更多錢。

北台灣濕涼還要1周！下周將有明顯冷空氣南下 是否升級冷氣團待觀察

未來一周天氣，東北季風持續影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，迎風面北部、東北部長時間陰雨天氣。

凌晨4時14分臺東規模4.0地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。