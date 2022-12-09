旅客回流近3成 台鐵派出全自動機器人洗地機助防疫

隨著防疫政策鬆綁，台灣鐵路管理局今表示，11月乘車人數達55萬8千多人，已較11月相比增加8%，較去年相比則回流約2至3成，因應旅客人次增加，持續加強防疫清消作為，引進ATP冷光儀檢測落菌數、自動噴灑消毒除塵機、高壓蒸氣消毒洗地機、自主機器人洗地機等，可輔助人力用於南港、台北、板橋車站等大型場站環境清消。

台鐵局台北運務段長梁育裕指出，隨著疫情趨緩，台鐵11月乘車人數已回流2至3成，旅客皆配合站內戴口罩等防疫規定。面對乘車旅客持續增加，台鐵與信實集團合作加強環境清消工作，包括引進冷光儀不定期測試菌落數、以自主機器人洗地機輔助人力等。

信實公寓大廈管理維護公司台鐵服務處長趙雪吟表示，隨著防疫逐漸解封，車站消毒頻率沒有因此減少，更增加不少大型機具在南港、台北、板橋車站等大型場站輔助人力，針對大廳、售票機、手電扶梯及廁所等迎客面場域加強清消。以台北車站為例，每天投入80名人力，每半小時在定點擦拭、每2小時進行整個站體清消，節慶、活動期間都會彈性增加頻率。