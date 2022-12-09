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2022高山茶都嘉義博茶會明登場 停車場及接駁車資訊看過來

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022高山茶都嘉義博茶明天正式登場，圖為園區內各展場配置圖。圖／中埔警分局提供
2022高山茶都嘉義博茶明天正式登場，圖為園區內各展場配置圖。圖／中埔警分局提供

2022高山茶都嘉義博茶會明天於嘉義縣中埔鄉金蘭農會分部盛大登場，9天活動勢必將湧入大量人潮，主辦規畫2區停車場及3處交通接駁車；中埔警分局表示，為維護活動期交通順暢及場地安全與秩序，將在金蘭農會活動現場台18線周邊，富裕路至嘉135線，沿線進行交通疏導管制。

中埔警分局今天公布相關交通管制方式及停車資訊，提醒到訪旅客務必配合；中埔警分局指出，中埔鄉台18線往阿里山方向（東行）車輛禁止直接左轉進入活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉（東行往阿里山方向），另台18線與嘉135線路口禁止迴轉往會場出入口及旁邊停車場。

主辦規畫2區停車場，嘉義博茶會活動期間停車場規畫位於嘉義縣客家文化會館旁，但因周邊停車場車位有限，主辦單位再另增規畫於富裕路沿線（台18線至五路圓環）的臨時停車場，供參加活動民眾停車，現場設有交通接駁車點，可搭乘至活動現場。

交通接駁車部分，提供接駁車日期為12月10、11日及12月17、18日，接駁點共3處，分別在中埔鄉富裕路上（台18線至五路圓環）中央分隔島缺口、富裕路國道3號涵洞下及中埔鄉農會金蘭分部大門右側；詳細接駁資訊，請參考交通接駁圖。

中埔警分局呼籲，參加活動民眾行經金蘭農會活動現場台18線周邊路段時，請配合警察同仁與現場工作人員動線規畫及交通指引，使各項活動順利進行。

嘉義縣中埔警分局為維護活動期間交通順暢及場地安全與秩序，將在金蘭農會活動現場台18線周邊，進行交通疏導管制。圖／中埔警分局提供
嘉義縣中埔警分局為維護活動期間交通順暢及場地安全與秩序，將在金蘭農會活動現場台18線周邊，進行交通疏導管制。圖／中埔警分局提供
2022高山茶都嘉義博茶明天正式登場，為期9天活動，在其中2周的周末，園區外停車場都有提供交通接駁車可供遊客搭乘。圖／中埔警分局提供
2022高山茶都嘉義博茶明天正式登場，為期9天活動，在其中2周的周末，園區外停車場都有提供交通接駁車可供遊客搭乘。圖／中埔警分局提供
2022高山茶都「茶&時尚」嘉義博茶會明天起至18日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場。記者呂慧瑜／攝影
2022高山茶都「茶&時尚」嘉義博茶會明天起至18日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場。記者呂慧瑜／攝影

中埔 停車場 農會

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