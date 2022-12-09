2022高山茶都嘉義博茶會明登場 停車場及接駁車資訊看過來

2022高山茶都嘉義博茶會明天於嘉義縣中埔鄉金蘭農會分部盛大登場，9天活動勢必將湧入大量人潮，主辦規畫2區停車場及3處交通接駁車；中埔警分局表示，為維護活動期交通順暢及場地安全與秩序，將在金蘭農會活動現場台18線周邊，富裕路至嘉135線，沿線進行交通疏導管制。

中埔警分局今天公布相關交通管制方式及停車資訊，提醒到訪旅客務必配合；中埔警分局指出，中埔鄉台18線往阿里山方向（東行）車輛禁止直接左轉進入活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉（東行往阿里山方向），另台18線與嘉135線路口禁止迴轉往會場出入口及旁邊停車場。

主辦規畫2區停車場，嘉義博茶會活動期間停車場規畫位於嘉義縣客家文化會館旁，但因周邊停車場車位有限，主辦單位再另增規畫於富裕路沿線（台18線至五路圓環）的臨時停車場，供參加活動民眾停車，現場設有交通接駁車點，可搭乘至活動現場。

交通接駁車部分，提供接駁車日期為12月10、11日及12月17、18日，接駁點共3處，分別在中埔鄉富裕路上（台18線至五路圓環）中央分隔島缺口、富裕路國道3號涵洞下及中埔鄉農會金蘭分部大門右側；詳細接駁資訊，請參考交通接駁圖。