快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

新型H5N1禽流感肆虐 彰化養禽大縣密集式消毒防淪陷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣呼籲養禽場加強消毒工作。圖／彰化縣府提供
國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣呼籲養禽場加強消毒工作。圖／彰化縣府提供

國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣，養禽場數共2401場，為防堵H5N1病毒入侵縣內養禽場，縣府即日起將出動4輛消毒車，在養禽密集區芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮強化養禽場及周邊環境消毒防疫工作。

近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，日本及韓國等國相繼發生禽場案例，台灣位處候鳥度冬必經之地，也陸續爆出禽場淪陷， 雲林縣昨在土番鴨場發現病原為H5N1亞型高病原性家禽流感，為雲林縣首例，也是繼宜蘭、台南、高雄等縣市第4場陽性場。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，H5N1去年底在國際上大流行，台灣原本守住未有禽場淪陷，但因此波全球高病原性禽流感疫情相當嚴峻，候鳥遷徙造成疫情快速擴散，且台灣候鳥路徑的上游國家韓國與日本今年10月再次出現高病原家禽流行性感冒疫情，顯見透國候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入國內禽場風險升高。

董孟治表示，除加強公共區域消毒，也透過產銷班團體Line群組將即時相關訊息轉知養禽業者知悉，加強宣導所轄養禽業者強化場內生物安全措施，如有雞隻異常死亡應立即主動通報動物防疫機關，以避免疫情擴散。

動防所近期也將針對全縣轄內養禽場發放消毒藥品，請養禽業者落實自主防疫工作，並配合每週三全國自主消毒日，針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫，針對高風險區域加強採樣檢測工作，並針對轄內家禽理貨場、濕地及近3年禽流感案例場與周邊禽場加強消毒工作。

國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣，養禽場數共2401場，為防堵H5N1病毒入侵縣內養禽場，即日起將出動4輛消毒車。圖／彰化縣府提供
國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣，養禽場數共2401場，為防堵H5N1病毒入侵縣內養禽場，即日起將出動4輛消毒車。圖／彰化縣府提供

禽流感 疫情

延伸閱讀

台南雲林禽場陸續傳禽流感案例 嘉義縣禽場繃緊神經防堵疫情

雲林爆首例H5N1禽流感 撲殺2.5萬隻土番鴨

藍營彰化辦感恩茶會王惠美討綠能稅 謝衣鳯憶「男友」朱立倫拍MV

雞蛋雞肉保衛戰！ 農委會：嚴防N5N1禽流感 強力監控中

相關新聞

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣今天依舊雨綿綿，中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區...

雙北基隆宜蘭防大雨 16縣市陸上強風特報

東北季風影響，中央氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，同時發布全台及外島16縣市陸上強風特報

新北鬼城翻身 買河岸宅「公設維護 」成轉手賺錢關鍵

新北市林口、三峽、淡水以往被外界稱「狗比人多」、甚至被戲稱為「鬼城」，但近期這些區域交易量卻榜上有名，其中八里37.7%漲幅最高。近年淡水受惠淡海輕軌建設、淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，今年第三季預售交易量僅次於新莊。淡水八里地區從早期空屋多，到如今躍升房市黑馬，低總價吸引購屋族買進，在東北季風、濕氣問題下是如何華麗轉身？

遊越南好難／未入境先噴萬元？自由行簽證貴又難辦 購買團遊更要小心

邊境解封後國人出國旅次逐漸增加，除了最大宗的日本外，次之就屬越南了。除了商務需求外，也有不少民眾想去越南旅行，卻發現疫後越南觀光簽又貴又難辦，光是第一步要取得入境公文就得先花上數千元，甚至還有業者代辦費開價1萬元以上，導致赴越自由行熱度大減。而雖然目前有航空公司改採和旅遊業者合作，規劃低價的越南旅行團商品，但旅客購買前記得要先問清楚，以免花更多錢。

北台灣濕涼還要1周！下周將有明顯冷空氣南下 是否升級冷氣團待觀察

未來一周天氣，東北季風持續影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，迎風面北部、東北部長時間陰雨天氣。

凌晨4時14分臺東規模4.0地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。