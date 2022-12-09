新型H5N1禽流感肆虐 彰化養禽大縣密集式消毒防淪陷

國內多縣市爆發H5N1禽流感案例，彰化為畜牧業大縣，養禽場數共2401場，為防堵H5N1病毒入侵縣內養禽場，縣府即日起將出動4輛消毒車，在養禽密集區芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮強化養禽場及周邊環境消毒防疫工作。

近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，日本及韓國等國相繼發生禽場案例，台灣位處候鳥度冬必經之地，也陸續爆出禽場淪陷， 雲林縣昨在土番鴨場發現病原為H5N1亞型高病原性家禽流感，為雲林縣首例，也是繼宜蘭、台南、高雄等縣市第4場陽性場。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，H5N1去年底在國際上大流行，台灣原本守住未有禽場淪陷，但因此波全球高病原性禽流感疫情相當嚴峻，候鳥遷徙造成疫情快速擴散，且台灣候鳥路徑的上游國家韓國與日本今年10月再次出現高病原家禽流行性感冒疫情，顯見透國候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入國內禽場風險升高。

董孟治表示，除加強公共區域消毒，也透過產銷班團體Line群組將即時相關訊息轉知養禽業者知悉，加強宣導所轄養禽業者強化場內生物安全措施，如有雞隻異常死亡應立即主動通報動物防疫機關，以避免疫情擴散。