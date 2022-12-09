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同一地點狂開出「雲端發票百萬獎」 他疑作假！網白眼曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友質疑雲端發票中獎作假，卻被其他人狂吐嘈。 本報資料照片
網友質疑雲端發票中獎作假，卻被其他人狂吐嘈。 本報資料照片

統一發票可以兌獎，最高甚至有機會對中千萬大獎，為鼓勵民眾使用雲端發票，響應環保，財政部也加開雲端發票專屬獎項，有網友發現，雲端發票百萬獎項卻都是重複的地點，質疑作假，結果仔細一查才知道是烏龍一場。

一名網友在論壇Dcard發文表示「雲端發票百萬元獎會不會有點太過於巧合了呢？沒想到有3個地點一樣的，而且還有一個地點開出6張」，他貼出中獎清冊截圖，其中多個地點都是台北市信義區忠孝東路4段555號17樓。

網友發現雲端發票百萬獎開出地點重複。圖擷自Dcard
網友發現雲端發票百萬獎開出地點重複。圖擷自Dcard

對於他的疑問，其他網友則無奈留言「呃….那是電商登記的營業地址，實際發票歸屬於不同買家賣家」、「不是啦，蝦皮本來就開了一堆雲端發票呀」、「公司就在那不然要寫哪」、沒中症候群」、「奇文共賞」。

該網友聽信留言後仔細研究，才發現該地點是蝦皮分公司登記的地點，而不是某間商店的地址，他尷尬表示，「我原本以為只是「蝦皮店到店」之中的其中一個地方，才會這樣子發一個很奇特的文章，不好意思」。

另外也有網友留言「不看留言我也不知道欸，不要刪文」、「有疑問就提出，不要怕被笑！這才是學習的正確態度！」、「逆風挺個原po，把問題解決比較重要！」、「是我的話也會誤會，結果因為這篇文長了點小知識」、「沒事啦至少讓大家知道可以多買蝦皮，提高中獎機率」。

統一發票 Dcard

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