快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

台鐵更換汐科至板橋電車線系統 年省7千萬維修成本

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台鐵電務智慧化提升計畫（台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程）」今天凌晨1點完成最後6米導電軌貫通。圖／台鐵局提供
「台鐵電務智慧化提升計畫（台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程）」今天凌晨1點完成最後6米導電軌貫通。圖／台鐵局提供

台鐵實施 「台鐵電務智慧化提升計畫」，將行車密度最高路段的懸垂式電車線系統改為導電軌系統，工程範圍自汐科站與南港站間隧道引道段(約15K+800)起，至板橋站與浮洲站間隧道引道段（約37K+403），每年可省下7000多萬元維修成本、增加10年設備使用年限，今天凌晨1點完成最後6米導電軌貫通。

台鐵局表示，此計畫施工路段為台鐵行車密度最高、通勤需求最大、最重要的運輸區間，總長度51.8公里，尤其台北車站為全國施工最困難路段，需兼顧營運並確保運輸安全。在不影響行車狀況下逐步切換為結構簡單、維護成本低、使用年限長及高可靠度的導電軌系統，每天僅夜間施工3.5小時，今由台鐵局長杜微主持貫通祈福儀式。

台鐵局指出，工程完工後，維修人力可由每年3240工數減少至639工數、維修更新成本由每年9583萬元減少至2395萬元、接觸線及導電軌設備使用年限可由20年增加為30年，增加系統可靠度及列車運行安全性。

另外，台鐵局表示，此計畫從先期計畫、規劃設計、履約施工至日後驗收營運各階段，皆以全生命周期的概念推動「安全管理系統」以克服現場施工及未來維保困難。

「台鐵電務智慧化提升計畫（台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程）」將懸垂式電車線系統改為導電軌系統。圖／台鐵局提供
「台鐵電務智慧化提升計畫（台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程）」將懸垂式電車線系統改為導電軌系統。圖／台鐵局提供

台鐵 台北車站

延伸閱讀

吃宵夜抓包姐姐和小王親密互餵 還硬拗「像閨密的gay」讓他傻眼

質疑板橋3地下停車場沒進度 新北交通局指這處今開標

板橋3停車場遭指進度嚴重落後 新北：拚112年動工

板橋、新莊人注意！新海橋和大漢橋明天起夜間施工 車輛需改道

相關新聞

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣今天依舊雨綿綿，中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區...

雙北基隆宜蘭防大雨 16縣市陸上強風特報

東北季風影響，中央氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，同時發布全台及外島16縣市陸上強風特報

新北鬼城翻身 買河岸宅「公設維護 」成轉手賺錢關鍵

新北市林口、三峽、淡水以往被外界稱「狗比人多」、甚至被戲稱為「鬼城」，但近期這些區域交易量卻榜上有名，其中八里37.7%漲幅最高。近年淡水受惠淡海輕軌建設、淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，今年第三季預售交易量僅次於新莊。淡水八里地區從早期空屋多，到如今躍升房市黑馬，低總價吸引購屋族買進，在東北季風、濕氣問題下是如何華麗轉身？

遊越南好難／未入境先噴萬元？自由行簽證貴又難辦 購買團遊更要小心

邊境解封後國人出國旅次逐漸增加，除了最大宗的日本外，次之就屬越南了。除了商務需求外，也有不少民眾想去越南旅行，卻發現疫後越南觀光簽又貴又難辦，光是第一步要取得入境公文就得先花上數千元，甚至還有業者代辦費開價1萬元以上，導致赴越自由行熱度大減。而雖然目前有航空公司改採和旅遊業者合作，規劃低價的越南旅行團商品，但旅客購買前記得要先問清楚，以免花更多錢。

北台灣濕涼還要1周！下周將有明顯冷空氣南下 是否升級冷氣團待觀察

未來一周天氣，東北季風持續影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，迎風面北部、東北部長時間陰雨天氣。

凌晨4時14分臺東規模4.0地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。