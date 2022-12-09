台鐵更換汐科至板橋電車線系統 年省7千萬維修成本

台鐵實施 「台鐵電務智慧化提升計畫」，將行車密度最高路段的懸垂式電車線系統改為導電軌系統，工程範圍自汐科站與南港站間隧道引道段(約15K+800)起，至板橋站與浮洲站間隧道引道段（約37K+403），每年可省下7000多萬元維修成本、增加10年設備使用年限，今天凌晨1點完成最後6米導電軌貫通。

台鐵局表示，此計畫施工路段為台鐵行車密度最高、通勤需求最大、最重要的運輸區間，總長度51.8公里，尤其台北車站為全國施工最困難路段，需兼顧營運並確保運輸安全。在不影響行車狀況下逐步切換為結構簡單、維護成本低、使用年限長及高可靠度的導電軌系統，每天僅夜間施工3.5小時，今由台鐵局長杜微主持貫通祈福儀式。

台鐵局指出，工程完工後，維修人力可由每年3240工數減少至639工數、維修更新成本由每年9583萬元減少至2395萬元、接觸線及導電軌設備使用年限可由20年增加為30年，增加系統可靠度及列車運行安全性。