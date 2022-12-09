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影／巨菇裝置進駐嘉義中埔穀倉園區 彷彿入童話世界

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供

阿里山公路旁知名中埔穀倉農創園區，2022年末再添打卡新亮點。為凸顯嘉義縣中埔鄉菇類農產品特色，農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計出幻彩精靈菇、魔鏡香菇、迷宮杏鮑菇及靈芝坐椅等地景藝術，拍起照來，彷彿掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。

有全國最美農會之稱的嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部，園區內最新的巨大香菇地景裝置藝術，將於明天2022嘉義博茶會登場時，同步正式亮相互動式展出，勢必將成為中埔穀倉農創園區熱門打卡新亮點。

農會總幹事李碧雲表示，位於阿里山下的中埔鄉，是台灣菇類重要產地之一，產量約占全國的三分之一，為推廣中埔菇類農特產，加深遊客記憶點，團隊巧思創作幻彩精靈菇、魔鏡香菇、迷宮杏鮑菇及靈芝坐椅裝置藝術。

「夜晚裝置亮燈更美麗」，李碧雲說，不同種類的香菇，在藝術互動呈現上面也各不同，分別結合迷宮、編織元素、升降綻放及浪漫燈光等效果，特別是傍晚點燈後，更具魔幻氛圍，讓人直呼，真是太美了。

中埔穀倉農創園區今年1月29日正式對外開放，成為前往阿里山國家風景區上下山的必訪景點，園區內有可購買到嘉義優鮮品牌，在地農特產的穰穰直賣所、穰穰綠廊道餐廳、台灣檜木館、殼倉美術館、金蘭辦事處、兒童遊憩館、穰穰公車及知名星巴克穀倉門市。

嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔穀倉農創園區由農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計幻彩精靈菇、魔鏡香菇等地景藝術，有掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供

中埔 農會 嘉義

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