影／巨菇裝置進駐嘉義中埔穀倉園區 彷彿入童話世界
阿里山公路旁知名中埔穀倉農創園區，2022年末再添打卡新亮點。為凸顯嘉義縣中埔鄉菇類農產品特色，農會總幹事李碧雲帶領團隊構思設計出幻彩精靈菇、魔鏡香菇、迷宮杏鮑菇及靈芝坐椅等地景藝術，拍起照來，彷彿掉入愛麗絲夢遊仙境的夢幻世界之感。
有全國最美農會之稱的嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部，園區內最新的巨大香菇地景裝置藝術，將於明天2022嘉義博茶會登場時，同步正式亮相互動式展出，勢必將成為中埔穀倉農創園區熱門打卡新亮點。
農會總幹事李碧雲表示，位於阿里山下的中埔鄉，是台灣菇類重要產地之一，產量約占全國的三分之一，為推廣中埔菇類農特產，加深遊客記憶點，團隊巧思創作幻彩精靈菇、魔鏡香菇、迷宮杏鮑菇及靈芝坐椅裝置藝術。
「夜晚裝置亮燈更美麗」，李碧雲說，不同種類的香菇，在藝術互動呈現上面也各不同，分別結合迷宮、編織元素、升降綻放及浪漫燈光等效果，特別是傍晚點燈後，更具魔幻氛圍，讓人直呼，真是太美了。
中埔穀倉農創園區今年1月29日正式對外開放，成為前往阿里山國家風景區上下山的必訪景點，園區內有可購買到嘉義優鮮品牌，在地農特產的穰穰直賣所、穰穰綠廊道餐廳、台灣檜木館、殼倉美術館、金蘭辦事處、兒童遊憩館、穰穰公車及知名星巴克穀倉門市。
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