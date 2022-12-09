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台南雲林禽場陸續傳禽流感案例 嘉義縣禽場繃緊神經防堵疫情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供

禽流感拉警報，台南、雲林接連傳出養鴨場爆發高病原性禽流感，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。

目前完成41場養禽場與環境監測，消毒21355場次，檢測結果都是陰性，消毒防疫車前往東石鰲鼓與觀海樓等候鳥聚集區域消毒，降低因候鳥遷徙可能導致的境外禽流感病毒入侵風險。

家畜所說，11月起國內陸續在土番鴨及肉鴨場檢出H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，近期又在種鴨場及濕地野鴨排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

日、韓禽流感疫情持續嚴峻，又是我國候鳥路徑上游國家，韓國有19處禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒 (b 分支)，撲殺家禽數100.5萬隻，日本17家禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒 (均為b分支)，撲殺275萬隻，就連日本瀕危動物丹頂鶴也傳出確診。

家畜所表示，嘉縣4月撲殺1場禽火雞流感禽場後，至今未再傳出疫情，呼籲養禽業者務必提高警覺，提升場內自主防疫功能，避免禽流感透過不同媒介傳播，降低新病毒入侵及散播風險。

日夜溫差大，提醒業者加強防寒措施，適時打開保溫設備，同時加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，各式車輛、箱籠、器具等進出，須徹底消毒，加強禽場生物安全防護，防堵病毒入侵。

家畜所提醒養禽業者發生疑似疫情，應主動通報防疫機關，避免禽流感病毒擴散，如有任何家禽防疫問題，請打家畜所防疫課專線聯絡05-3620025。

禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供
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禽流感拉警報，嘉義縣鄰近縣市淪陷，為防堵疫情入侵，家畜疾病防治所繃緊神經，全面啟動家禽流行性感冒加強監測。圖／嘉縣家畜所提供

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