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北部持續陰雨 下周三有機會今年第一波冷氣團 低溫下探12度

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天迎風面北部、東北部地區持續陰沉天氣，並有局部短暫雨影響，越往東北部降雨越明顯且持續，仍然有局部較大雨勢機會。本報資料照片
今天迎風面北部、東北部地區持續陰沉天氣，並有局部短暫雨影響，越往東北部降雨越明顯且持續，仍然有局部較大雨勢機會。本報資料照片

今天開始又是新一輪的東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，迎風面北部、東北部地區持續陰沉天氣，並有局部短暫雨影響，越往東北部降雨越明顯且持續，仍然有局部較大雨勢機會。中南部、花東天氣還是比較穩定、晴到多雲。

氣溫方面，歐宗學說，今天雖然還沒有明顯的冷空氣南下，但中南部內陸郊區或靠山的平地因為夜間輻射冷卻的影響，氣溫又比昨天更低了一些，台中到高雄的晨間平地最低溫大約12-13度，南投中寮更達到11.7度，低溫持續的時間並不長，白天高溫24-28度，還是有非常大的日夜溫差。

他說，相較之下，北部晨間低溫雖然只有約16-17度，但白天回溫有限，高溫只有約20度，全天都是陰沉天氣，搭配降雨感受濕冷。

歐宗學說，周末期間各地依然是類似的天氣與氣溫型態，北部、宜花持續陰雨天氣，北部氣溫16-20度、花蓮約18-22度，郊區會再低約1度；中南部、台東仍是晴到多雲，早晚低溫約16-18度，空曠郊區仍有極端低溫出現機會，白天高溫25-28度，有明顯的南北天氣與氣溫差異。

下周仍然持續受到東北季風影響，歐宗學說，迎風面地區還是陰雨天氣，氣溫也會持續下滑，下周三到周四北部市區低溫下探14度、郊區12度，有機會成為今年第一波冷氣團，但氣溫預測還有些不確定性，要繼續觀察未來幾天預報變化狀況。

歐宗學說，而長時間的東北季風環境，也會導致台灣周邊海域以及沿海與空曠地區有持續的強風及大浪影響，前往海邊活動或海上作業務必注意安全。

他表示，中南部地區在下周的天氣狀況有可能比前幾天預測的更好一些，主要是目前在菲律賓東方發展的熱帶擾動預報分歧度縮小，大致上在周末到下周初來到菲東海面後就開始有明顯的北轉趨勢，雖然可能會發展增強，但對台灣沒有直接影響，也因為不會進入南海，相對的就不會有明顯的南方雲系北上帶來水氣增多，須持續觀察。

低溫 高溫

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