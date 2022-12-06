毒物權威杜祖健出新書 養生秘訣忘記不喜歡的事

92歲國際毒物權威杜祖健至今仍持續教學不倦，長期旅居國外的他今天晚間在台北舉行讀者見面會，分享近期出版2本自傳式著作。他說，把不喜歡的都忘記，就是養生秘訣。

杜祖健於1930年生於台北，是台灣史上首名醫學博士杜聰明的兒子。1953年畢業於台灣大學理學院化學系後，到美國深造，攻讀化學、生物化學。

在台灣出書前，杜祖健便已在美國、日本、印度等地出書。他笑說原本打算退休後致力寫作，沒想到在那之前便有人找上門，詢問他有無出書意願，就這樣順勢投入寫作領域，如今能在故鄉出書，他感到無比喜悅。

主持人、玉山社副總編輯蔡明雲開場時提及，杜祖健第1本書「奔流的樹葉」書寫他在台灣生活24年間，經歷日治、國民政府的時代巨變，以及他離台後的學術生涯，親身見證毒物作為化學武器攻擊的恐怖威力。

至於第2本著作「毒物專家看台灣與世界」，蔡明雲說，則是以第3人的眼光，去探討杜祖健印象深刻或是有興趣的事件，包括各國相關毒物武器等，堪稱以理性科學之眼所闡述見聞錄。

原本在2020年3月第1本書出版時，杜祖健便應邀準備到台灣參加新書分享會，未料碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，最後忍痛取消，直到近期杜祖健受邀至台灣中興大學擔任客座教授1個月，才有機會舉辦。

由於杜祖健曾經歷1945年台北大空襲，有讀者好奇他是否還記得當時場景。杜祖健回憶當時天空中不斷傳來飛機呼嘯而過的巨大聲響，雙手也跟著手舞足蹈，彷彿仍在眼前。

想到總統府沿路陷入火海，高溫讓人感到皮膚刺痛，經過台灣銀行看到成堆鈔票，他忍不住打趣表示，當時若拿一些，現在就不用煩惱經濟問題，引發現場一片笑聲。

杜祖健一生研究毒物，已是世界權威，研究期間常獲邀到世界各國演講或提供諮詢，除曾協助美國政府處理毒物問題，並在在日本奧姆真理教沙林毒氣事件中，曾指導日本警察當局分析沙林毒氣的合成方法。

高齡92歲的杜祖健至今仍持續從事教學工作，今天在會中侃侃而談，思緒和聲線都相當清晰。他被問及養生方法時表示，就是「把不喜歡的通通忘掉」，包括沒有申請到經費的計畫書也都丟掉。