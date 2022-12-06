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台大醫院LINE腹膜透析聊天機器人 小占卜越玩越健康

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院腹膜透心中心推出互動機器人，全年無休隨時回答病人問題，介面友善、有趣，病人滿意度高。圖／台大醫院提供
台大醫院腹膜透心中心推出互動機器人，全年無休隨時回答病人問題，介面友善、有趣，病人滿意度高。圖／台大醫院提供

台灣去年有9.6萬人需要洗腎，當中9成以上都是血液透析，病人每周有3天得去醫療院所報到，每次一洗就是4小時，腹膜透析雖然具備時間彈性、可在家進行、較節省健保資源等多重優點，但由於需自行操作透析設備，病人望而生畏，只有不到10%病人選擇腹膜透析。

「如果有LINE互動機器人可以隨時幫病人解惑就好了」，出身護理系資訊組的台大醫院腹膜透心中心護理師鄭靜宜花了5個多月時間，把現有腹膜透析衛教資訊，全部整合起來，然後上網自學，專門服務腹膜透析病人的聊天機器人就在台大醫院院內上線了。

不論直接點目錄或是輸入關鍵字，機器人都全年無休會給予回覆，目前已有900多名病人和醫護人員上線使用，腎友及護理師滿意度都高達4.7分(滿分5分)。這也是台大醫院參加2022年「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎的5個團隊作品之一。

今年61歲的鐘先生，腹膜透析已邁入第5年，最近一年在這個互動機器人的幫助下，原本回診檢查的紅字都沒了。鐘先生表示，因兼課從事電腦教學，血液透析太花時間，會影響到排課，因此選擇在家做腹膜透析。剛開始若操作機器遇到問題，或是回診檢查看到紅字，都只能回家翻找各種紙本衛教資料、播放光碟衛教影片、上網搜尋，但常常有看沒有懂，只能再找時間問護理師。

鐘先生，現在這個機器人隨時可解得問題，資訊呈現方式是圖文並茂，整理得清清楚楚，還可以播放影音，幫助很大，就算假日醫院沒開，也不怕找不到人問問題。目錄中的營養指導，鐘先生覺得特別受用，過去回診時常常發現離子數值控制不佳，有了這個機器人的指導，現在回診檢查結果都沒有紅字了。

鄭靜宜將腹膜炎和導管出口感染相關衛教設計為「小占卜」遊戲，更是大受歡迎，後台使用情況分析顯示，才500人上線使用時就在一月內玩了3000多次。鄭靜怡說，大家都想要多試試幾次，看看怎麼做可以改變占卜的結果，這兼顧了衛教、娛樂，當使用者多次檢視自己的操作流程、了解結果的差異，進而達到行為改變的結果。

鄭靜宜表示，目前專利正在申請中，未來除了將推出公版腹膜透析機器人，並透過腎臟醫學會推廣到其他醫療院所。鄭靜宜也將開辦工作坊、出版教學手冊，希望教導更多護理人員做互動機器人，未來可造福更多不同種類的病人，例如糖尿病、血液透析、長期照護等。

鐘先生說，相較於血液透析，腹膜透析時間彈性，讓他維持很好的生活品質，現在就只有出遠門時比較不方便，出門和回家的時間也要算準，晚上才有足夠時間可完成透析循環，希望未來能夠發展出體積更小、更方便攜帶的器材。

鄭靜宜說，針對這一點，團隊發想了「透析背心」的概念，如果背心一格一格裝著藥水，讓人穿上身就像一台行動洗腎機，如此腎友的生活就自由了，希望未來可朝此方向努力研發。

台大醫院腹膜透心中心推出互動機器人，全年無休隨時回答病人問題，介面友善、有趣，病人滿意度高。圖／擷取自台大醫院腹膜透心中心LINE互動機器人
台大醫院腹膜透心中心推出互動機器人，全年無休隨時回答病人問題，介面友善、有趣，病人滿意度高。圖／擷取自台大醫院腹膜透心中心LINE互動機器人

台大醫院 血液透析 護理師 LINE

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