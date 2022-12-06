有種呼吸困難叫穿了高領衣服？你可能患上「衣領綜合症」

踏入冬天，大家都會想盡辦法保暖，例如穿厚衣服、用暖暖包等。時尚又暖和的高領毛衣（高領毛衣）亦是不少人的選擇，且男女皆宜，但有人穿上高領衣服後就會頭暈，甚至是呼吸困難。

有抗拒高領衣服的人士稱，無法接受有東西貼著頸部，「就覺得會勒到脖子（頸），呼吸會不通暢，所以我不喜歡穿（高領的衣服）」、「有時候稍微熱一點會覺得很容易喘不過氣來了」、「不會穿高領，因為難受，覺得包住脖子有點不舒服」。

事實上，這種不適感被稱為頸動脈竇綜合症，又稱「衣領綜合症」。廣東藥科大學附屬第一醫院神經外科周輝醫生介紹，頸動脈竇位於人體頸部搏動點比較明顯的位置，血管上有個壓力感受器，可以感受到外界壓力的變化。

若衣領太高太緊，又或者突然受到外力的作用，就會刺激到壓力感受器，從而「反饋性地引起血壓、呼吸、心率的改變，引起相關症狀」。

據悉，頸動脈竇綜合症常見的症狀包括呼吸急促、眩暈頭暈、耳鳴，發生持續時間短暫，一般在4分鐘內，但有時會神志喪失，可長達20分鐘，「嚴重的時候有的人會突然兩眼發黑、暈厥、血壓低等」。

每人的壓力感受敏感度不同，穿高領衫感到不適的人士，頸動脈竇對刺激比較敏感，因此平時最好少穿或不穿高領衣服。一旦出現「衣領綜合症」的症狀，應立即仰臥並解除頸部壓迫因素，例如鬆開衣領，保持周圍環境通風；若休息一段時間仍無法緩解，就應立即求診。

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文章授權轉載自《香港01》