勵馨：近5成性侵受害者 逾20年才能面對創傷

據衛福部2021年性侵害案件統計，7787人被害人中，逾5成4是未滿18歲的兒少，當中更有超過9成是遭到「熟人性侵」。同年，勵馨基金會服務數據顯示，有36%前來尋求協助的性侵被害人遭遇「多重創傷」，且有近半數受害者是在性侵發生超過20年後才開始處理創傷。勵馨強調，身邊的人及社會是否足夠友善，是讓受害者順利走過創傷復原之路的關鍵。

勵馨基金會指出，分析勵馨蒲公英性創復原中心近3年服務對象，有73%的加害人是熟識者，其中46%加害人是家內親屬。而根據去年數據，有36%前來尋求協助的性侵被害人曾遭遇「多重創傷」，意即多次受害、加害者不只一人，或同時遭受性剝削、家庭暴力、兒虐或目睹暴力等傷害，當性侵倖存兒少遭遇多重的暴力形式，和長年受害沒有說出來，往往使當事人承受龐大的身心創傷與壓力。

「蒲公英性創傷復原中心」服務對象中，有近半數在性侵發生超過20年後才能開始處理性侵事件帶來的創傷。勵馨基金會副執行長王淑芬分析，有些受害者當時年齡太小，根本不知道該怎麼說；有些向身邊的人如父母、師長求助後，卻未被好好回應，或是不信任受害者，認為他說謊，甚至要受害者假裝這件事沒發生。這些負向經驗，再加上社會經常「完美被害人」的迷思檢視、評價，以及缺乏正向支持系統，都讓他們無法再發聲求助。

王淑芬分享2019至2022年的服務成果指出，平均在經歷諮商服務1至3年半的時間協助被害人於「身心反應」、「社會適應」、「生活適應」、「自我價值」、「性侵汙名伴隨的自責」等面向，都出現顯著改善。

諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚則說，性侵害有很多種不同的受害型態，也產生了很多種不同的創傷樣態，會因為倖存者受害時的年齡、受害次數、與加害者的關係等因素交互影響，「諮商」並不是遺忘創傷，而是讓他們在想起這段歷程時，不再那麼痛。

近來影集《她和她的她》帶領大眾探討創傷與性暴力等議題掀起迴響。今天記者會上，公益大使丁寧性地跟受過傷害的朋友說「要相信這不是妳們的錯。」同時提醒家長「絕對要先選擇相信孩子」一再強調「重要他人」的陪伴與重要性。

勵馨也提醒家長，當確定孩子受害，可透過「聽、問、接、找」四原則來處理：專心「聆聽」孩子想說的話，勿驚慌失措；「詢問」事件和細節；「接住」孩子的感覺，給予支持陪伴而責備批判；「尋找」專業社工、諮商人員協力合作。

勵馨強調，當有受害者願意現身時，若旁人能給予正向回應、支持同理，才能讓他們知道自己選擇揭露事件是正確的決定，也才能讓更多受害者願意說出自己的遭遇，進而有機會展開復原的第一步。