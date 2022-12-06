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身權法修法面臨撤案危機 民團籲：今年修明年也要修

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
民眾黨立院黨團今召開公聽會，討論本會期身權法修法是否應撤案。圖／擷取自直播
民眾黨立院黨團今召開公聽會，討論本會期身權法修法是否應撤案。圖／擷取自直播

去年7月發生苗栗縣私立德芳教養院虐死案，今年8月身心障礙者權利公約（CRPD）國際審查被指出諸多待解問題，凸顯現行法規問題多多。當立院上周三開始逐條審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，民間團體都寄予厚望，但團體間浮現「要審」和「撤案」的對立意見，情勢膠著。衛福部社家署署長簡慧娟表示，修法有既定程序，行政部門都尊重立院決議；法規好還要更好，行政部門也會衡量整體環境與社會需求，持續進行修法。

衛環委員會上周開始逐條審查，部分身心障礙團體認為現行草案還有諸多缺漏，委由國民黨立委徐志榮提案新版本，也成功爭取委員會同意下周三、四將此版本「併案審查」。不過，今天有團體透過民眾黨立院黨團召開公聽會，主張目前修法內容違反CRPD精神，呼籲退回版本，即「撤案」。

好不容易盼來的修法面臨踩剎車和撤案的可能，主張繼續審查的19個團體，今於公聽會發表連署聲明，支持加速修法以補足現行機構管理的安全漏洞，同時呼籲衛福部承諾明年盡速開始身權法全面性修法，讓本法內容回應今年CRPD國際審查委員的二次結論性意見，也讓每個身心障礙團體都有充分參與及表達機會。

身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，障盟認為此次修法納入「合理調整」與「通用設計」，以求完善身障機構服務對象的保護機制，儘管距離CRPD精神尚有進步空間，但對於身心障礙者權益之促進，仍有具體的影響與助益。尤其是關於完善身障機構相關管理和罰則的規定，希望各界都能重視，支持身權法部分條文修法並加速落實，儘速補上安全漏洞，為那些住在機構中、更難為自己發聲的障礙者，謀求福祉。

洪心平表示，可以理解有些身心障礙倡議團體對於修法層次、範疇或程序，有不同意見。對於這次修法未能完善的自立生活及社區居住、保障身障兒少 權益融合教育、設立無障礙專章、對歧視罰則的相關規定等，希望立法院、行政院都能有更完整的意見徵詢，讓身心障礙者的權益不只是被保障，而是從立法開始就能確保參與平等。

障盟和這次連署的其他18個團體鄭重呼籲，衛福部承諾明年盡速開始身權法全面性修法，讓本法內容能回應本年國際審查委員的二次結論性意見，也讓每個身心障礙團體都有充分參與及表達機會。

19個連署團體包括中華民國身心障礙聯盟、中華民國智障者家長總會、台北市行無礙資源推廣協會、陽光社會 福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華民國聲暉聯合會、中華民國脊髓損傷者聯合會、高 雄市身心障礙團體聯合總會、中華民國視障者家長協會、中華民國腦性麻痺協會、台灣社會 心理復健協會、中華民國康復之友聯盟、中華民國學習障礙協會、台灣弱勢病患權益促進會、 愛盲基金會、中華民國聾人協會、罕見疾病基金會、中華視障聯盟、中華民國運動神經元疾病病友協會。

身心障礙聯盟秘書長洪心平今出席民眾黨立院黨團召開之公聽會。圖／擷取自直播
身心障礙聯盟秘書長洪心平今出席民眾黨立院黨團召開之公聽會。圖／擷取自直播

衛福部 身障 通用設計

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