右臉佈滿血管瘤...她被叫妖怪卻正向以對 榮獲陽光獎

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，陽光基金會自72年設立「陽光獎助學金」，迄今已逾2萬人次受獎，近二年來更增設「陽光獎」鼓勵正向面對生命考驗的陽光青年學子。本屆陽光獎由汪庭宇等10人獲獎，有著巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤的她，曾被人惡言喊「妖怪」、對著她拍照等無禮行徑，但庭宇轉念地認為「我想他們身邊沒有像我這樣的人，可能他看過我後，去看到像我一樣的人不會再那麼驚訝、無禮。」

陽光基金會表示，今年度陽光獎助學金共504名陽光學子獲獎，獎項包含陽光獎、優秀獎學金、特殊才藝優秀獎學金、升學獎學金、助學金及陽光子女獎助學金等。

其中，獲得陽光獎的汪庭宇，目前就讀中國醫藥大學公共衛生學院大一，出生時臉上患有「巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤的庭宇，臉部的巨大腫瘤壓迫眼睛、鼻子、和耳朵，喪失了右眼視力和右耳聽力，也影響平衡感，加上腫瘤奇癢無比，小時候總抓得滿臉血，令家人心疼不已。

庭宇小時也因平衡感不佳，常接不到球、被球砸到，靠走平衡木苦練半年，歷經無數次跌倒，才終於實現和同學一起打球的心願。成長至今，庭宇仍會遭受他人指指點點、惡言喊「妖怪、鬼」，甚至做出對她拍照等無禮行為，即便面對外界眼光與，她仍樂觀、正向，並且體諒地說「我想他們身邊沒有像我這樣的人，可能他看過我後，去看到像我一樣的人不會再那麼驚訝、無禮。」

庭宇也勉勵同樣處境的陽光學子「我們沒有做錯任何事情，不用在乎這些惡言，我選擇樂觀面對，將注意力放在自己更在乎的地方。」更期許自己能累積實力、發揮所學，以溫暖正向力量幫助更多的人。