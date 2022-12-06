腫瘤半遮面 顏損少女不畏惡言：我們沒做錯任何事

「我們沒做錯任何事。」今年升上大學一年級的汪庭宇，巨大腫瘤半遮面，從小飽受異樣眼光與惡言，但未澆熄對人生的熱誠，她勇敢直面人群，勉勵同樣處境的人們逆風飛翔。

陽光基金會鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，自72年設立「陽光獎助學金」迄今已逾2萬人次受獎。陽光基金會今天發布新聞稿表示，今年度陽光獎助學金共504人獲獎，汪庭宇是陽光獎得主之一。

汪庭宇是中國醫藥大學公共衛生學院大一新生，出生時臉上就患有巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤。巨大腫瘤奇癢無比，汪庭宇小時候總抓得滿臉血，令家人心疼不已，甚至因為腫瘤半遮面，導致眼睛、鼻子和耳朵全都被壓迫，她不僅喪失右眼視力和右耳聽力，平衡感也連帶受影響。

平衡感不佳，接不到球、被球砸到成了家常便飯，但汪庭宇不放棄，靠走平衡木苦練半年，歷經無數次跌倒，終於實現和同學一起打球的心願。但對於腫瘤半遮面的她而言，有一件事無法靠著努力不懈而改變，那就是旁人的指指點點、惡言相向。

汪庭宇在成長過程中，飽受異樣眼光與惡言，至今走在路上還會被人惡意衝著她喊「妖怪、鬼」，或想對著她拍照，這些沒有禮貌的行為不勝枚舉。不過，即便面對外界眼光與紛擾不斷，汪庭宇仍然樂觀面對，甚至選擇體諒。

汪庭宇說，這些人身邊沒有像她這樣的人，可能別人看過她後，看到像她一樣的人不會再那麼驚訝、無禮。她以自身經歷鼓勵同樣處境的人們，「我們沒有做錯任何事情」，不用在乎惡言，將注意力放在自己更在乎的地方。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，不僅是汪庭宇，所有陽光孩子不但要經歷艱辛的身心重建歷程，還要面對外在逆境的雙重考驗，依然積極努力上進、帶給身邊人正向的力量，期盼每個人都能成為孩子們最有力的後盾。