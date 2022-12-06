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貨運業注意！8日起未自主安全檢查最高可罰9萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今公告修正《汽車運輸業管理規則》，貨運業應備置安全管理自主檢查表，且自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核。本報資料照
交通部今公告修正《汽車運輸業管理規則》，貨運業應備置安全管理自主檢查表，且自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核。本報資料照

交通部今公告修正《汽車運輸業管理規則》，貨運業應備置安全管理自主檢查表，且自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核，未依規定落實可依公路法開罰9千至9萬元，預計12月8日上路。

高雄市楠梓區屏山巷平交道2020年4月發生半聯結車部分車體卡在平交道內，但駕駛未能及時按壓平交道旁手控緊急告警按鈕，導致台鐵區間車司機員距離平交道僅100多公尺才發現異常，緊急煞車仍撞擊聯結車，造成6人受傷。國家運輸安全調查委員會事後調查發現，該公司未依「汽車貨運業汽車路線貨運業汽車貨櫃貨運業安全考核作業要點規定」每月填寫自主檢查表。

交通部為強化公路監理機關查核貨運業自主安全管考作業公權力，今公告修正「汽車運輸業管理規則」第104條之1，將公路監理機關安全考核作業法制化，並明定自主檢查表格式，未來貨運業應備置安全管理自主檢查表，且自行確實檢查，提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核；至於安全管理自主檢查表格式，則由交通部訂定。

交通部表示，「汽車運輸業管理規則」第104條之1修正預計12月8日上路，若業者未落實自主管理，可依公路法開罰9千元至9萬元，初犯原則上以9千元開罰。

另外，交通部同日也針對「汽車運輸業管理規則」第14條修正，考量汽車運輸業為維持正常營運短期需要，需租用同業營業車輛營運，未來放寬租用無動力拖車，不需再報請公路主管機關核准。

交通部

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