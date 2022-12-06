哪裡最常收到「國家級警報」？ 氣象局數據曝：這三個縣市最多

近年來花東地震頻繁，光是今年九一八地震的餘震就超過170起。不過根據氣象局統計，過去一年來，全台收到最多國家級警報的縣市第一名為台東市，其次是花蓮縣，第三名居然是嘉義縣，有部分縣市則是一次都沒有收到。

根據氣象局統計，從去年11月20日至今年11月20日止，最常收到國家級警報的縣市為台東市，總計發出20次，其次是花蓮縣17次、嘉義縣11次、彰化縣10次：南投縣、雲林縣、嘉義市則同樣位居第五，各收到九次之多。

此外，宜蘭縣收到7次、台南市6次、屏東縣4次、高雄市2次；北北基桃竹、竹縣、苗栗、台中則都是各一次。離島的金門、澎湖、馬祖則是一次都沒有。

氣象局也在「報地震」臉書粉絲團上表示，台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，氣象局致力於開發地震預警系統，希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示大家盡速避難。然而，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，發布條件有兩個標準，一是預估地震規模 5.0 以上，二是預估震度達4級以上。

氣象局表示，由此可知，即使某次地震預估規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到。