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5歲女童齲齒拖2年未治療 惡化成蜂窩性組織炎一次拔9顆

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中華民國兒童牙科醫學會今舉行30周年記者會。記者許政榆／攝影
中華民國兒童牙科醫學會今舉行30周年記者會。記者許政榆／攝影

新冠疫情期間兒童蛀牙未接續治療，疫後情況更嚴峻。一名5歲女童乳牙原先僅齲齒，經4至5次治療即可治療，卻因疫情長達2年未就醫，齲齒惡化成蜂窩性組織炎，相較原本5分鐘即可完成的牙齒拔除，竟變成得全身麻醉的牙科手術，還一口氣拔掉9顆牙。臨床兒童牙科醫師提醒，國外曾有兒童因牙科造成的蜂窩性組織炎喪命，雖台灣此類案例少，但台灣兒童糖類攝取量最高，不可忽視齲齒問題。

衛福部統計，國小三四年級學生中，約15.4%半年沒有看牙醫，到了國、高中階段，更超過一半的學生沒定期看牙。中華民國兒童牙科醫學會今舉行30周年記者會，理事長李昀表示，近來門診發現許多兒童、青少年長時間未回診，除了國高中生課業壓力大、在校時間較長以外，也可能與新冠疫情有關，最長有9個月以上未回診，而口腔檢查延宕恐導致齲齒嚴重，且產生不可逆的口腔疾病，建議應每半年回診看牙。

前兒童牙科醫學會秘書長徐玉玲估計，疫情前間約2成兒童延誤就醫，尤其沒有養成良好口腔衛生觀念的孩子，可能從蛀牙惡化到需做根管治療，不少兒童全口20顆乳牙最後全部蛀牙。兒童牙科醫學會副理事長柯萱蓼表示，孩子出生時不僅乳牙，恆牙也同步在發育，若齲齒嚴重甚至長膿包、蜂窩性組織炎，較難保留牙根，國外曾有因牙科造成蜂窩性組織炎而過世的兒童病例，台灣雖較少這類案例但不可忽視。

李昀表示，口腔健康不只關乎全身健康，牙齒治療更往往是不可逆，希望一歲之前孩子應建立「口腔親善之家」，培養定期回診的習慣，從嬰幼兒開始進行口腔預防性照護，直到成年都能與牙科醫師建立密切的關係。前兒童牙科醫學會理事長、高雄長庚牙科部副部主任蔡佳玲表示，為要降低齲齒率，建議兒童在學校刷牙應使用1000pm含氟牙膏、每天2次頻率，每次2分鐘刷牙，可減少牙菌斑。

兒童牙科醫學會提出「兒少口腔保健123」，包括建立口腔親善之家，建議嬰兒到兒童及青少年應至少半年定期檢查；每天使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙至少2次，搭配牙線及含氟漱口水，餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液分泌中和口中酸性，降低齲齒風險；每日均衡飲食，蛋白質、高纖蔬菜、脂肪及白開水等不易造成齲齒可多吃，而全穀雜糧類可適量吃，添加糖類的食品則避免食用，如蛋糕、手搖飲等。

兒童牙科醫學會提出「兒少口腔保健123」，包括建立口腔親善之家、每天使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙至少2次、每日均衡飲食。記者許政榆／攝影
兒童牙科醫學會提出「兒少口腔保健123」，包括建立口腔親善之家、每天使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙至少2次、每日均衡飲食。記者許政榆／攝影
5歲女童乳牙原先僅齲齒，因疫情長達2年未就醫，惡化成蜂窩性組織炎，變成得全身麻醉的牙科手術，一口氣拔掉9顆牙。記者許政榆／攝影
5歲女童乳牙原先僅齲齒，因疫情長達2年未就醫，惡化成蜂窩性組織炎，變成得全身麻醉的牙科手術，一口氣拔掉9顆牙。記者許政榆／攝影

疫情 蛀牙 牙齒 醫師

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