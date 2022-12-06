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兒少口腔保健 醫師：定期回診是關鍵

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
兒童牙科醫學會6日舉辦30週年記者會，現場有牙醫指導小朋友口腔衛生知識。圖／台灣醒報記者 簡嘉佑
兒童牙科醫學會6日舉辦30週年記者會，現場有牙醫指導小朋友口腔衛生知識。圖／台灣醒報記者 簡嘉佑

降低齲齒發生，口腔保健有3招！兒童牙科醫學會理事長李昀6日於學會30週年記者會表示，因疫情導致許多兒少長期未回診，使得口腔發生不可逆的疾病，甚至要進行全身麻醉手術。他呼籲，一定要「定期回診」、「確實使用含氟牙膏與咀嚼無糖口香糖」與「均衡飲食」。

學童因疫情未定檢

研究顯示，兒童超過9個月未定期檢查口腔的話，會提高齲齒的風險。如一名5歲女童的個案，因為疫情的關係2年未進行口腔檢查，嚴重齲齒引發蜂窩性組織炎，最後還需要全身麻醉，拔掉9顆牙齒。李昀表示，從小未建立口腔檢查習慣的話，可能造成不可逆的口腔疾病，最後甚至需要全口重建。

李昀表示，近年來，牙科門診出現兒童與青少年長年未回診的狀況，延宕口腔檢查將提高孩童齲齒的風險，更有可能出現不可逆的口腔疾病，呼籲家長與青少年把握「兒少口腔保健123」的保健知識。

口腔保健123

一、「1歲前建立口腔親善之家（Dental Home）」，儘早特定家庭牙醫師維持固定的合作關係，持續替孩童與家人建立正確的口腔衛生知識，並建議嬰兒到青少年期間，至少半年都要做一次定期檢查。

二、「含氟1000ppm牙膏刷牙至少2次」、「餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖」，實證醫學支出所有年齡層每天都應該使用含氟1000ppm以上的牙膏刷牙至少2次；飲食後咀嚼無糖口香糖20分鐘，也可有效降低28%的齲齒發生率。

三、「每日均衡飲食，吃含糖食物要留意」，吃對食物可以強化牙齒與牙齦，其中3類不容易造成齲齒的食物可多吃，包含蛋豆魚肉奶等蛋白質食物、蔬菜類的高纖食品與白開水，並留意含醣食品的攝取勿過量，應多補充全榖雜糧類食品，避免食用添加糖的食品。

推動在校刷牙

此外，兒童牙科醫學會前理事長蔡佳玲指出，台灣學童於108年的齲齒率超過54%，常因為刷牙時間不足2分鐘、未適當使用氟化物等因素，而偏鄉地區則是因為牙科醫療資源不足。

她表示，學會推出「偏鄉回饋計畫」，與學校建立「在校刷牙計畫」，如制定特定的刷牙時間，提供足夠的口腔清潔工具，還提供小禮品給定期完成30天每日刷牙的小朋友，提高小朋友刷牙動機。

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