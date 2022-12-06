台中慈濟醫院器官移植中心揭牌 重生病友同歡慶

台中慈濟醫院器官移植中心今舉辦揭牌儀式，慈濟醫療志業執行長林俊龍、台中慈濟醫院院長簡守信帶領院部主管及外科團隊共同揭牌，多名病友也齊聚祝賀。林俊龍肯定，醫療進步，透過內外科合作才能完成器官移植，延續生命。簡守信表示，器官移植中心揭牌是見證里程碑，展現台中慈濟醫院的高水平醫療技術。

主任鄭紹彬致力耕耘器官移植領域20年，完成近200例肝臟、胰臟移植手術，病友5年存活率達77%，1年存活率更高達97.6%。病友成立「肝新歡喜」病友會，定期聚會交流。會長黃阿燕特地代表病友獻花，感謝鄭紹彬與團隊的努力，讓許多家庭獲得新生。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，截至今年9月，等待器官移植人數1萬861人，其中有1072名病人在等待肝臟移植。

鄭紹彬表示，台灣約有7至8成肝臟移植病人屬於B、C肝炎造成的肝硬化；約有2成是酒精性肝硬化或非酒精性脂肪肝造成的肝衰竭。但「大愛器官」招募不易，等待換肝人數漸多，壓力沈重，鄭紹彬提供親屬間的「活體捐肝移植手術」，嘉惠更多人。

肝臟移植已近20年的許先生，是鄭紹彬第一例移植個案，因第一次植入的肝臟發生慢性排斥，3年後再次換肝。近20年來與鄭紹彬已如家人，許先生激動的說，「我的人生不能沒有鄭主任，他救了我兩次」！

「器官移植手術是團隊合作的成果，更是展現醫療品質的指標」鄭紹彬表示，病人從術前評估、移植手術到術後的照護，每個階段都考驗著團隊默契。

他期許未來器官移植中心能朝向心、肺、肝、胰、腎、小腸全器官移植目標發展，現階段不追求「量」，而是把每位病人當成自己家人，給病人最好的醫療品質，提升存活率與術後照顧能力。