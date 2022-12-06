精健會最新心身調查結果 疫情期間高達217萬人恐懼死亡

近3年來新冠疫情期間，國人心身健康承受巨大壓力，據精神健康基金會（簡稱精健會）最新調查發現，受疫情影響精神健康指數變不好的人占此次調查的27.7%，換算為全國成人人口，約443萬人心身受到影響。調查更發現，約13.6%受訪者對死亡有高度與極高度的恐懼，換算為全國成人人口達217.6萬人。精健會表示，在心身健康的三大症狀則創下新高，包括睡得不好占44.2%、感到焦慮緊張為41.1%、記性不佳有40.2%，另36.6%認為缺乏歸屬感、22.2%不認為將來會更好。

精健會今公佈「2022全國精神健康指數調查」，針對疫情對國人精神健康指數的影響，這次調查也特別針對國人對「死亡態度」的現況進行了解。調查時間為今年9月30日至10月2日進行電訪，隨機抽取1102位20歲以上成年人進行電話訪問，內容包括心身健康、個人價值、生活掌握及家庭健康。

最新調查顯示，國人整體精神健康為82.4分，高於80分的及格分數，而依基金會2002年調查至今，整體精神健康分數從78.4分，提升至2020年83.31分創下新高，研判是2020年疫情期間，政府防疫工作做的不錯，讓民眾安心，但今年分數降至82.4分，而回歸到一般正常的趨勢。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財說，今年依訪問內容及分數，心身健康為81.23分、個人價值81.01分、生活掌握80.27分及家庭健康88.03分，其中個人價值分數創下新高。但在心身健康的三大症狀則創下歷年新高，包括睡得不好、感到焦慮緊張、記性不佳；生活掌握有36.6%缺乏歸屬感，也就是說，心情是充滿孤獨，占比與2020年31.7%提高許多，此比例也創下有調查以來的新高，另22.2%不認為將來會更好，值得大家重視。

精健會今年調查新增國人死亡態度發現，約13.6%受訪者對死亡有高度與極高度的恐懼，換算成全國成人人口為217.6萬人，分數為不及格的77.8分，其中女性顯著大於男性、20至40歲青壯年比例大於其他年齡層。精神健康基金會董事長胡海國認為，非疫情期間，對於死亡恐懼及逃避的調查，在各年齡的差距其實沒有很大，但疫情期間則有明顯差距，愈恐懼死亡的人，精神健康強壯度越低。

胡海國說，疫情期間，中壯年以上族群在精神韌性比年輕族群低，主要原因是年輕族群面對死亡的恐懼時，常會上網尋求各方面的協助，這方面中壯年以上族群可能較為缺乏及脆弱。因此死亡議題對國人的精神健壯程度有待加強，期望政府能增加生死觀教育，以及改善生存環境的穩定，讓民眾對死亡有正向態度，避免產生過多焦慮及減損精神健壯程度。

後疫情時代，政府須正視經濟問題，以及貧富差距對國人造成的精神衝擊。胡海國說，目前雖然已有振興方案改善國人受疫情出現的經濟困難，但不應一味用金錢去解決金錢問題，應正視金錢帶來的精神生活問題，以補足社會中對精神資源的需求及困難，不可忽略疫情後續影響。

胡海國表示，每個人應建立非血緣家族的相處，例如與三五好友時常聚會，當心靈脆弱時可尋求支撐，避免心情孤寂，並降低心理負面思考及情緒，這要大家一起努力，讓社會具有正面的能量。

楊聰財說，社會氛圍不應單以經濟狀況評斷個人的價值，因個人價值不應只有收入，在家庭互動、人際連結、個人興趣培養茁壯等，應是國人提升精神健康強壯度與精神韌性的方向。