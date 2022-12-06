機車駕訓道駕計畫下月公布 北中南14家駕訓班優先上路

交通部宣布，明年4月起機車駕訓班試辦道路訓練，課程3個小時起跳。公路總局今透露，第一階段實施的14家駕訓班鎖定全台7處監理所轄下的駕訓班，每處監理所負責2家，讓北中南都有試辦據點，少部分費用需由駕駛人負擔，預計明年1月提出完整規畫，其中包括行前教育、保險、講師培訓等方式。

公路總局表示，全台有駕訓班的機車考場共有72座，費用在2800至3700元不等，今年共有2萬個補助名額，每人1300元，明年將增加至4萬個名額，其中，若參加道路訓練每人可望再領1200元補助，但最終仍會評估實施成本，少部分道路訓練費用仍需由駕駛人負擔。

公路總局指出，道路訓練課程包括駕駛行前說明、道路駕駛路上訓練、檢討，其中更著重在未依規定讓車、未禮讓保持安全距離、號誌管制等，課程約3小時起跳。第一階段從全台7處監理所轄下各2家機車駕訓班試辦，會從大型重機道路訓練擷取經驗規畫。

公路總局坦言，機車道路訓練試辦較汽車困難很多，包括駕訓班人力、場地及設備調整，更要確保駕駛、教練及其他用路人安全，預計明年1月提出的完整規畫，涵蓋防護裝備、行前教育、課程內容、講師培訓、保險等。

根據公路總局統計，2019年至2021年未經機車駕訓者共77萬3306人，違規次數15萬4745次，違規率20%；發生事故次數8萬7,092次，事故率為11.3%。經駕訓者共2萬8489人，違規次數2514次，違規率8.8%；發生事故次數2089次，事故率為7.3%。

公路總局表示，機車道路訓練試辦現階段並非強制性，但分析結果發現，經駕訓者違規率降低11.2%，違規風險降低56%；事故率降低4%，事故風險降低35%，顯示經過完善機車駕駛訓練後，駕駛人確能提升交通安全意識。