不再「1人中風全家快發瘋」 屏基搶救、復健無縫治療解煩憂

坊間說「1人中風全家快發瘋！」，道出腦中風失能後遺症對家庭的衝擊，屏東基督教醫院神經團隊的顱內動脈取栓術、靜脈血栓溶解劑治療，銜接復健科及中醫科的後期照護，腦中風治療「一條龍」的全程無縫接軌，病人在3個月的黃金治療期後，8成能恢復自理生活能力，減輕家屬照顧壓力。

屏基神經內科主任陳昶宏指出，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞將因血流供應不足而缺血壞死，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損；針對大血管栓塞的缺血性腦中風，醫界公認最高等級的治療方式就是顱內動脈取栓術，在發病8小時內利用腦導管將阻塞的血塊取出，不必開腦，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。

依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月46%的病人能恢復生活自理，自己照顧自己。住萬巒鄉的75歲陳阿嬤9月初感覺身體乏力到屏基急診，檢查確認是急性缺血性腦中風，腦中風團隊在其發病4小時內完成顱內動脈取栓成功取出血塊，腦部血流幾乎完全恢復暢通；近期屏基神經內、外科醫師已完成4例顱內動脈取栓，成功救回4位腦血管阻塞中風病人的性命。

為協助病人把握復健黃金期，屏基103年成立專責的腦中風急性後期照護病房(PAC)，提供中風患者物理、職能、語言等的所有的復健治療以及中醫針灸，8年來共照顧748人。屏基復健科主任王重元表示，經過4至12周的住院復健，基本日常生活功能平均分數(巴士量表)從嚴重依賴的43.2分提升到中度依賴的65.8分，基本生活能力沒問題。

屏基今年6月再導入屏東地區首度開辦的腦中風居家復健服務，服務範圍從高樹到萬巒，復健治療師每天到府提供半小時的復健治療，並指導病人及家屬如何在家持續練習，截至11月底已服務712人次，病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，滿意度達百分百。

93歲的李奶奶，6月腦幹梗塞中風，右側手腳幾乎不能活動，無法翻身、坐起，7月出院返家，翌日開始腦中風居家復健服務，經過6周上下肢肌力強化，與動作姿態的指導訓練，已可以拿著助行器自力行走。住內埔的65歲陳女士10月院接受腦中風住院及居家急性後期照護2個月後，吃飯、如廁完全不必麻煩家人，還可以去香蕉園巡視。