斥資1億！三總汀州院區醫學影像中心啟用 高階核磁共振電腦斷層進駐

高品質醫療成未來趨勢，三軍總醫院影像醫學中心獲國防部軍醫局1億元經費挹注，今年10月於汀州院區引進「1.5T高階磁振造影掃描儀」及「160列高速電腦斷層掃描儀」等設備，民眾可減少一半的檢查時間，而新式磁振造影搭配軟式線圈，相較過去的硬式線圈更加服貼，可讓更多患者輕鬆完成影像檢查。

三軍總醫院今舉行「汀州院區醫學影像中心」揭牌啟用典禮，三軍總醫院院長王智弘表示，汀州院區位在雙北附近，包括中正區、中永和區、新店區等人口密集處，為滿足區域民眾就醫需求，特別添購2項重裝備。他感性表示，自己從民國72年時就到汀州原址三總報到，是土生土長的三總醫師，後來三總搬至內湖，汀州院區改為門診院區，但門診服務有限，若碰到緊急需求、重大傷病患者，仍要轉到內湖院區。

王智弘說，近年在軍醫局支持下，有心要讓汀州院區「活化」，包括啟用整合醫學急診後送病房、成人健康檢查、建置醫學影像中心，未來將陸續增加神經功能檢查室、內視鏡中心、手術室、ICU、洗腎室等治療空間，整合資源提供醫學中心等級服務，讓汀州院區穩健發展，成為雙北地區軍民就醫首選醫院。

三軍總醫院放射診斷部主任張維洲表示，高階磁振造影儀約斥資7500萬、電腦斷層約2500萬，核磁造影在臨床上被廣泛使用在身體各部位腫瘤篩檢，包括腦、心臟、肝、膽、脾、腎、膀胱、乳房、子宮、卵巢、攝護腺、全身骨骼關節等，此外在腦部、脊椎神經系統疾病診斷也扮演重要角色。

張維洲表示，傳統磁振造影檢查約40分鐘，時間較長，新式高階磁振造影具有人工智能影像重現系統，可精確掃描定位、提高影像清晰度，將檢查時間所短到10至15分鐘。此外自由呼吸腹部影像檢查，也可針對無法閉氣、閉氣不良的長者或病友更友善的檢查過程；而軟式線圈設計不僅輕薄、隨意彎折，部分無法配合平躺的患者，也能更輕鬆做檢查。

三軍總醫院汀州院區主任黃國巡形容這2台高階儀器，對汀州院區來說宛若「如虎添翼」，他表示，過去曾有患者不願做檢查，必須上麻醉後才能做核磁共振，相信縮短時間、加速檢查，可解決如患有幽閉恐懼症患者的顧慮，以這1個月時間，汀州院區已經完成100至200次核磁共振檢查。

肺癌為國人十大死因之首，由於早期症狀不明顯，等病人出現咳嗽、呼吸困難甚至骨頭疼痛，多半已末期。此次引進高速電腦斷層掃描儀，採用AI深度學習影像軟體，以細緻組像切面搭配縱切、冠狀面等影響，可偵測細小肺部結節，大幅提升早期肺癌偵測率，降低受檢者輻射劑量。

張維洲表示，低劑量電腦斷層有助於肺病篩檢，過去新冠疫情期間，檢查量略為影響，但疫情後電腦斷層檢查量約莫可回到10至15%，而核磁造影檢查量約15至20%，隨著核磁造影成長速度快，未來心臟、頭部疾病診斷率也將提升，臨床需求也會增加。