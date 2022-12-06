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網爆料日月潭周圍停車「很黑」 日管處：遊客可拒絕

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集警分局已會同日管處及縣政府貼上公告，提到若有收費情事請民眾蒐證至派出所依法辦理。圖／集集分局提供
集集警分局已會同日管處及縣政府貼上公告，提到若有收費情事請民眾蒐證至派出所依法辦理。圖／集集分局提供

網友日前在爆料公社發文日月潭地區又有人侵占國有土地，擅自收取停車費一事，日月潭國家風景區管理處指出，遊客可拒絕繳費，如被強迫繳停車費，建議可蒐證、並保留收據向警方檢舉。日管處已洽請集集分局日月潭區派出所嚴加查辦。

民眾爆料指出，假日出遊到觀光景點，停車問題是最難的，「12月4日前往日月潭水社碼頭，一開始以為是私有地要收停車費200元，還有人騎車帶你停好車，下車後才發現這應該是我認知的公有地，但是怎麼還被收費呢！？」　　　　　　　

網友說，有時候在路邊就立牌子畫箭頭寫停車場，或是就會有當地人在路邊指揮你要停哪、哪裡有空位，然後再跟你收停車費，只是私家空地或是私人停車場，這停車付費合情合理，但有時候卻發現，怪了，這明明是路邊，明明是公家的地，明明是公有免費停車場，為什麼還要付費給「帶你來停車的人」？　　　　　　　　　　

「跟對方反應後，先是裝傻，再來退了我們一台車的費用，請問有人遇過這種情況嗎？」在原po當場直接明講後，對方似乎知道凹不過去，就退了一台車的停車費，分明是在做無本生意，網友表示「日月潭周圍很黑啊！不管是停車、搭船，都要注意！」抓包退費代表是不是這已經不是第一次。

集集警分局指出，類似案件早已函請南投縣政府加強管理，已要求潭區派出所警告地方若放置三角錐，視同道路堆置雜物依道交條例處罰，若仍未撤除，將會同縣政府依廢棄物清理法清除道路障礙。

集集警分局已會同日管處及縣政府貼上公告，提到若有收費情事請民眾蒐證至派出所依法辦理。圖／集集分局提供
集集警分局已會同日管處及縣政府貼上公告，提到若有收費情事請民眾蒐證至派出所依法辦理。圖／集集分局提供
網友日前在爆料公社發文日月潭地區又有人侵占國有土地，擅自收取停車費一事。圖／翻攝自爆料公社臉書
網友日前在爆料公社發文日月潭地區又有人侵占國有土地，擅自收取停車費一事。圖／翻攝自爆料公社臉書
網友日前在爆料公社發文日月潭地區又有人侵占國有土地，擅自收取停車費一事。圖／翻攝自爆料公社臉書
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停車費 日月潭

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