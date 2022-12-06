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調查：COVID-19影響 焦慮緊張等症狀者創新高

中央社／ 台北6日電

精神健康基金會今天公布全國精神健康指數調查，結果顯示將近3成受訪者受COVID-19疫情影響，精神健康得分不及格，且有睡不好、焦慮緊張、記性不佳等3症狀者創新高，值得關注。

財團法人精神健康基金會今天上午公布2022全國精神健康指數調查，結果發現，國人整體精神健康為82.4分（及格為80分），低於2020年的平均得分83.31分。

在4個精神健康層面，以生活掌握得分最低，為80.27分，其中有36.6%受訪者認為缺乏歸屬感創新高；另外，家庭健康得分最高，有88.03分。

根據基金會歷年調查，國人整體精神健康得分自2002年的78.4分逐年攀升至2006年的82.6分，而後大多落在81分至83分之間。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財簡報指出，整體精神健康低於2020年，但可視為後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，逐步回歸往年趨勢。

不過，楊聰財進一步表示，受疫情影響精神健康指數變不好的人數，占這次調查人口27.7%、得分僅78.8分不及格，換算為台灣成人人口數，約443萬人受影響，且在心身健康指標方面，3症狀創新高，包括睡得不好（40.2%）、感到焦慮緊張（41.1%）、記性不佳（40.2%）。

此外，今年新增死亡態度調查題項，發現13.6%受訪者為對死亡恐懼高者，精神健壯程度為77.8分不及格，其中女性占15.1%高於男性12.2%，年齡層則以20歲到39歲最多。

楊聰財接受媒體聯訪表示，建議平常可練習腹式呼吸，另外也呼籲民眾養成運動好習慣，有效減輕憂鬱等情緒，再來就是固定作息時間、把握黃金睡眠時間，寫日記也有助正向心態。

精神健康基金會董事長胡海國表示，疫情期間增加了家人之間相處的時間，也提高衝突的發生機率，再加上防疫政策的隔離、社交距離措施，難免增加孤寂感。

胡海國強調，民眾應把歸屬感培養當成跟事業一樣重要的事情，遇到衝突時應嘗試解決，與朋友的往來也不是點到為止的「社交」就足夠，要嘗試培養能夠互相關心、甚至能互相批評，想到對方時都是好事情的連結。

精神健康基金會自9月30日至10月2日，依性別、年齡、居住地控樣，隨機抽取1102名20歲以上成年人進行電話訪問（有95%信心水準可代表母群）。

疫情 指數 社交距離

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