戶政服務再升級 內政部增9項線上申辦便民服務
戶政服務再升級！內政部表示，即日起，民眾線上辦理出生、死亡登記的同時，可一併申辦新生兒健保加保、健保卡、勞保生育給付、國保生育給付、死亡者健保退保、人身保險清查通知及勞保家屬死亡給付等7項跨機關服務，以及終止委託監護、經法院判決終止同性配偶的結婚登記等2項戶籍登記。
民眾只要符合申辦資格，使用自然人憑證，就可線上申辦（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/834），不必再往返戶所，省時又便民。
內政部表示，自2015年7月1日起，陸續與衛生福利部中央健康保險署、勞動部勞工保險局及中華民國人壽保險商業同業公會合作，提供跨機關服務，現行民眾至戶政事務所臨櫃申辦出生、死亡登記，就可一併申請新生兒健保加保、健保卡、勞保生育給付、國保生育給付、死亡者健保退保、人身保險清查通知及勞保家屬死亡給付等服務。
為提供更便捷的服務，機關間進一步合作，即日起，提供民眾可於線上申辦出生、死亡登記的同時，一併申辦上述跨機關服務事項。
此外，內政部今日也再新增2項線上戶籍登記服務，包括父母若曾向戶政事務所申請登記，委託他人代為監護其未成年子女，之後如欲終止委託，可線上申請；以及同性配偶關係經我國法院調解、和解終止結婚成立或裁判終止結婚確定，當事人一方可於線上申請終止結婚登記。
內政部指出，自2018年起已陸續開放出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，以及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等16項線上戶籍登記服務，將持續檢視再新增便民服務。
此外，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。
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