最美自強號又出包！ 車內報站鬼打牆 台鐵12/9前要改善

受到九一八強震影響，台鐵花東線中斷，預計12月28日恢復通車。不過有旅客反映，指近來搭乘EMU3000卻常常發生車內報站「鬼打牆」的狀況，常常從花蓮上車，就直接播報下一站是瑞穗，七堵站之後，播報下一站也說是瑞穗，令人摸不著頭緒。

對此，台鐵表示，九一八強震後，最近確實有發現類似狀況，主要是因為地震後，花東鐵路中斷，部分列車改從玉里站發車，由於駕駛換班時，會將USB隨身碟插入列車控制台，讀取行車資訊，不料卻因為換班、USB隨身碟重新放入，導致資訊重頭讀取，已要求廠商協助改善，預計12月9日前改善完畢。

實際上，九一八強震後，就有不少網友在「靠北台鐵」臉書粉絲團上反映，EMU3000的車內報站功能好像怪怪的，常常有報錯站、鬼打牆等狀況，嚇得民眾差點以為自己搭錯車，最後只好靠站長人工報站名才解決。

台鐵直言，九一八之後，因為花東鐵路中斷，很多列車從玉里站發車，到花蓮站換機班，而司機員換班時，都會將USB隨身碟插入列車控制台，好讓列車控制台讀取行車資訊。舉例來說，當列車從玉里站出發時，系統會播報下一站是瑞穗，但由於司機員到花蓮換班時，重新插入USB隨身碟，因列車旅客資訊系通「不理會功能」未發揮作用，導致系統又再度重頭讀取行車資訊，才會導致車內報站重複。

台鐵表示，由於九一八強震後，EMU3000偶爾就會出現這樣子的狀況，已請車輛立約商日立以及旅客資訊系統廠商台灣松下改善，預計12月9日前改善完成。