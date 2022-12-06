聘雇「小天使」店員...依書漫書店 首參賽就獲金展獎

勞動部今舉辦第20屆金展獎頒獎典禮，共23家進用身心障礙者的單位獲獎。獲獎單位之一的依書漫二手書店，首度參賽就一舉獲獎，店裡進用了3名「小天使」的依書漫，運用帶位送餐及智慧掃拖機器人分攤工作，減輕障礙者工作負擔，若遇到客人對小天使不耐，負責人李心如還會挺身而出，跟顧客親自溝通，甚至曾不惜吵架。

勞動部長許銘春今頒獎表揚20家進用身心障礙者績優單位，今年更首次表揚3家辦理身心障礙者就業服務績優單位，共計23家公、私立單位得獎。許銘春致詞時表示，感謝這些單位在疫情影響之下，仍然看重並肯定身心障礙者的工作能力，讓他們可以發揮潛能，充分展現長才，成為事業單位重要的工作夥伴，勞動部希望將這份支持力量擴散到全國各個角落，讓更多單位投入促進身心障礙者就業的行列。

首度報名參選，就獲金展獎的依書漫二手書店，運用帶位送餐及智慧掃拖機器人分攤工作，減輕障礙者工作負擔。位於北市古亭捷運站二樓的依書漫，1999年開店，3年多前轉型為漫畫雜誌愛心空間。李心如分享，3年多前經過北市府樓下的喜憨兒餐廳，「他們能做，為什麼我們不能？」就這麼簡單的念頭，開啟書店聘用身心障礙者的契機。

李心如稱店裡的3位身心障礙員工為「小天使」。她坦言小天使確實需要花比較久的時間學習，對她來說，就是多花點時間跟耐心，而協助推介的喜憨兒、伊甸與心路基金會給予的50個小時陪伴教育，在前期幫了大忙，後期則透過不斷重複的實作訓練，讓小天使們慢慢上手。

不僅如此，依書漫同時作為浪浪的中途之家，小天使們也一起照顧店裡的流浪貓，從中獲得療癒，3年來已幫29隻浪貓找到家。

然而，偶爾還是會遇到不夠體諒小天使們的老顧客，「我聽到一定直接過去溝通」，甚至還曾為此跟老顧客吵起架來。面對疫情、顧客適應等內外交迫的壓力，李心如說，感謝有台北市政府的資源，也很謝謝還是有很多客人願意支持書店做正確的事。

另一家獲獎的晨揚國際事業有限公司，則是金展獎「常客」。晨揚總經理邱奕田年輕時發願若有能力要幫助身心障礙者，從進用身心障礙員工、提供學校實習場域、到成立庇護工場，邱奕田在任何小細節上給予身心障礙員工自信、培育自立能力，多年來，實習、進用的身心障礙員工人數皆維持在50人左右。